Saber que se puede

Vienen emociones fuertes para el Montilla C.F. en las próximas semanas. La derrota del cuadro de Jesús Fernández en Chiclana por tres tantos a dos coloca al plantel vinícola en tercera posición, última plaza de ascenso –siempre y cuando no asciende el Ceuta C.F. desde Tercera a superior categoría–, comprimiendo más todavía la lucha.Llegó el conjunto vinícola a tierras chiclaneras con la intención de sorprender a su rival, un Chiclana C.F. que ya dejó muy buenas sensaciones en el partido de ida y que, al contrario que en el encuentro de la primera vuelta, se vio superado por el Montilla en la primera mitad. Jesús Fernández planteó un cambio en su esquema con tres centrales y una zona medular más poblada que de costumbre, factores que motivaron el dominio del esférico y la fluidez en el juego visitante.Fruto de ello, los montillanos se adelantaron en el marcador a los tres minutos de juego, merced a un pase atrás de Ángel García en el área que remachó al fondo de las mallas un inspirado Chechu García. El ariete auriverde sumó con esta diana su cuarto gol en esta fase de ascenso. El Montilla mostró personalidad sobre el terreno de juego y no dio opciones a su rival.Pese a ello, el Chiclana tuvo paciencia y llegó con peligro a los 13 minutos de partido. Un centro al área fue rematado por Sergio, libre de marca, aunque por suerte para los intereses vinícolas, el cuero se marchó desviado. Esta ocasión fue el preludio del empate, obra de Cornejo a los 17 minutos en un lanzamiento perfecto de falta que se coló en la meta montillana. El gol, lejos de amedrentar al conjunto auriverde, volvió a conectarlo.El Montilla siguió con el plan establecido y el balón llegaba a la zona de ataque con rapidez. En una de estas acciones, los montillanos volvieron a ponerse por delante. Un cambio de orientación facilitó un esférico para Ángel García que, con mucha calidad, se fabricó una jugada personal desde el costado para batir con un disparo por bajo al guardameta local. Un chut pegado al poste ante el que no pudo hacer nada el cancerbero. Corría el minuto 29 de juego.

De ahí al descanso, minutos con mucha pelea en la medular, sin apenas acercamientos a ninguna de las áreas y la sensación de que el Montilla tenía cogida la medida al encuentro. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, las tornas cambiaron. El Chiclana apretó los dientes, sabedor de la necesidad de que un tropiezo lo alejaba en la clasificación de su rival. Mientras, el Montilla no era capaz de contrarrestar ese paso hacia delante que dio su contrincante. A consecuencia de ello, el cuadro local comenzó a cercar la meta auriverde.La primera ocasión llegó en una jugada a balón parado que José Rodríguez tuvo que blocar por bajo tras rebotar el esférico en un jugador chiclanero. Posteriormente, varios centros consecutivos al área debían ser despejados por la defensa visitante con muchas dificultades. Los montillanos achicaban el peligro, mientras el Chiclana iba creciendo en el partido. El paso de los minutos reafirmó esta perspectiva y a los 64 minutos de juego, se consumó el empate.Sergio picó un esférico dentro del área ante la salida del guardameta vinícola y el balón entró en la portería con suspense. Era el dos a dos. La igualada no tuvo el mismo efecto que en el primer tiempo, el Montilla no pudo reengancharse al partido y nada surtió efecto.Los cambios desde el banquillo apenas podían modificar el sentido del encuentro, los intentos por llevar peligro al área chiclanera eran estériles y la moneda cayó del lado local a los 82 minutos de juego. Un córner al primer palo se marchó al fondo de la red vinícola tras un remate a propia puerta de Juan Gordón.El buen hacer montillano en el primer tiempo no obtuvo recompensa y los tres puntos se quedaban en Chiclana. Como viene siendo habitual en esta fase de ascenso, los pequeños detalles desequilibraron la balanza en este encuentro. El Montilla, con un trabajo encomiable desde principio de temporada, vuelve a tener que ponerse el mono de trabajo para mantener vivo el sueño del ascenso.Tres finales quedan para la conclusión, los montillanos siguen dependiendo de si mismos y todo puede pasar. Trabajo, esperanza y unión deben prevalecer en un grupo que tendrá el próximo domingo, a las 12.30 de la tarde, la oportunidad de resarcirse en el Estadio Municipal de Fútbol montillano ante la Peña Deportiva Rociera.Javi, Biri, Manzorro, Jaime, Robles, Argudo, Sergio, Fornell, Cornejo, Agustín y Adán. También jugaron: Óscar, Nene y Marcos.José Rodríguez, Pedro Caballero, Antonio Lucena, Soto, Chechu García, Nacho, Maleno, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Adri Delgado y Ángel García. También jugaron: Jesús Robles, Santi Vázquez, Antonio Luque, Juan Gordón, Juanito y Jorge.Chechu García (m. 3);Cornejo (m. 17);Ángel García (m. 29);Sergio (m. 64);Juan Gordón, en propia puerta (m. 82).Jiménez Hidalgo, Francisco (Málaga). Amonestó por parte local a Jaime, Argudo, Cornejo y Toledo. En el lado visitante, los amonestados eran Pedro Caballero, Chechu García, Alfonso Carraña y Javi Ruiz.Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Estadio Municipal de Chiclana de la Frontera, ante unos 300 espectadores, aproximadamente.