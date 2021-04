La Subdelegación del Gobierno reconoce el trabajo de la Policía Local y de Protección Civil frente a la pandemia

Más de 500.000 euros en el PFEA 2020

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / I. TÉLLEZ

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Rafaela Valenzuela, visitó ayer Montilla para reconocer la labor desarrollada por los agentes de la Policía Local de la ciudad, así como de los miembros de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil durante el último año y, especialmente, en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus.Un reconocimiento a la "labor incansable" desarrollada por ambos colectivos que ayer se hizo visible en el salón de plenos del Ayuntamiento de Montilla con la entrega de unos diplomas al Cuerpo de la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil."La respuesta que Montilla ha desarrollado frente al covid, tanto en el primer estado de alarma como posteriormente, ha hecho que no se quede nadie en la cuneta", señaló Valenzuela, quien subrayó que en el caso de la localidad de la Campiña Sur Cordobesa la pandemia se ha vivido "con especial seguimiento" por la "dolorosa" situación que se vivió en las primeras semanas en el Hogar-Residencia San Rafael, o por la cercanía del hospital de referencia en la comarca."Ahora es el momento de reconocer a aquellos colectivos a los que hemos llamado los imprescindibles porque, desde el primer estado de alarma, han estado trabajando para salvaguarda de la nueva normativa necesaria para combatir la pandemia, así como en su labor informativa con la ciudadanía respecto a la nueva situación", apuntó la subdelegada en referencia a la Policía Local.Asimismo, Valenzuela puso en valor la implicación "desinteresada" de los voluntarios de Protección Civil. "Siempre han apoyado allí donde era necesario, desde la residencia San Rafael, al acompañamiento a personas mayores, o el reparto de mascarillas y material de desinfección, mostrando ese plus de ciudadanía activa", recordó Valenzuela que, además, reconoció el papel de los ayuntamientos para tomar la iniciativa para atender a todos los vecinos a lo largo de este "insólito" año."Es un humilde reconocimiento, pero muy importante, porque a través de él, el Gobierno de España pone en valor el trabajo que se ha desarrollado en el municipio para que veamos la luz al final del túnel", destacó, por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Tras el acto la subdelegada hizo una visita a las obras en Avenida Andalucía afectadas por el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Valenzuela recordó que en el municipio de Montilla se han llevado a cabo un total de cinco obras que han contribuido a la remodelación de acerados, alcantarillas, aseos y sendas peatonales."Estas mejoras nos permite seguir avanzando en nuestros pueblos, introducción importantes innovaciones que beneficiarán a nuestros vecinos", señaló la subdelegada, quien indició que estos proyectos han supuesto la contratación de 311 trabajadores, y un total de 5.308 jornales con una inversión en la localidad cordobesa por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social de 501.485,31 euros.En este sentido, Rafael Llamas destacó que, en el caso de la Avenida de Andalucía, el proyecto no sólo permitirá una mejora del acerado con el objetivo de "potenciar la movilidad y el encuentro de la ciudadanía", sino que además favorecerá el desarrollo de una nueva conexión de la red general de Aguas de Montilla con las canalizaciones de abastecimiento de Emproacsa para cualquier problema que pueda registrarse en el servicio."Es una actuación que se está desarrollando se forma paralela por parte de Aguas de Montilla y que se suma a esos 364.000 euros el PFEA dirigido al acerado", apuntó el primer edil montillano, quien confió que tras ejecutarse dicha conexión "las obras tomen el ritmo adecuado".