La supresión de plazas de aparcamiento en la Avenida de Andalucía genera críticas entre vecinos y comercios

Las obras de remodelación del acerado de la Avenida de Andalucía, en el tramo que discurre entre la calle Molinos de Viento y el cruce de Los Cuatro Caminos, ha despertado el malestar de los vecinos y comerciantes de la zona por la "innecesaria" supresión de plazas de aparcamiento, derivada del ensanchamiento del espacio reservado a los peatones.Las obras, que comenzaron el pasado mes de diciembre con un plazo previsto de ejecución de seis meses, pretenden "mejorar la movilidad en la zona", gracias a una renovación del acerado que, tras la ampliación de su superficie, permitirá la instalación de mobiliario urbano, así como un nuevo arbolado, tras haberse retirado los anteriores ejemplares por "presentar un mal estado de salud", según el propio Ayuntamiento.La actuación, que cuenta con un presupuesto de 364,000 euros, ha generado numerosas críticas entre vecinos y comerciantes tras haberse decretado la eliminación de todas las plazas de aparcamiento en una de las márgenes de la vía."No entendemos la necesidad que había de eliminar todas las plazas de aparcamiento porque, una vez se ha eliminado el arbolado en algunos puntos, se podría transitar cómodamente", apuntaron desde uno de los establecimientos, que se verá especialmente afectado por la medida por ser un punto de entrega y recogida de paquetería.Aunque los comerciantes reconocen que el Ayuntamiento ha decidido mantener la actual zona de carga y descarga, consideran no obstante que es "insuficiente" en atención al gran número de vehículos que transitan por la Avenida de Andalucía y que acuden a diario a los distintos establecimientos de la zona."En la reunión telemática que mantuvimos en diciembre con el equipo de gobierno, el Ayuntamiento no nos ofreció una solución clara para que esa zona de carga y descarga pueda ser utilizada por vehículos particulares que necesiten entregar o recoger algún paquete o realizar una compra voluminosa

Quejas por la duración de las obras

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Pese a todo, otros vecinos y comerciantes consultados porhan reconocido a este periódico que la remodelación que se está llevando a cabo "dará vida a la avenida" e "invitará a la gente a pasear por ella", lo que también "podría resultar beneficioso para los establecimientos". Aún así, la mayoría de los testimonios coinciden en la necesidad de "dar respuesta" al déficit de aparcamiento que "sufrirá la zona".Además de las quejas por la eliminación de plazas de aparcamiento, los responsables de varios establecimientos comerciales situados en la Avenida de Andalucía manifestaron ayer su malestar por la duración de las obras."El Ayuntamiento planteó una duración de seis meses pero, en los cuatro meses que llevamos, no han sido capaces de terminar ni el primer tramo", denunció otro comerciante, quien defendió que "teniendo en cuenta la situación de crisis económica por la que estamos atravesando, este tipo de obras deberían realizarse por empresas especializadas y no con el PER", en referencia al Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea).