La Mancomunidad Campiña Sur publica un poemario en formato digital escrito por mujeres de la comarca

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Bajo el título de, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur ha publicado en edición digital un conjunto de escritos realizados por mujeres de la comarca. Se trata de una publicación compuesta por 22 poemas y relatos, cuyo objetivo ha sido “dar visibilidad al sentir de las mujeres”, además de conmemorar el Día Internaciona del Libro.La presidenta de la entidad, Francisca Carmona, señaló que “en la Campiña Sur, cada pueblo ha tenido y tiene sus poetisas y escritoras y, muchas de ellas, han guardado sus poemas en una caja o cajón, sin atreverse a editarlos, por no encontrar cauce ni apoyo para hacerlo, bien porque no se atrevían o bien porque podía estar mal visto"."Hoy en día esto no tiene por qué ser así, ya que existen medios para conocer a las mujeres que escriben y sus obras, como recitales, encuentros, ediciones colectivas o internet son cauces para que salgan a la luz, y a esto se ha sumado la Mancomunidad, a dar a estas mujeres un cauce para que puedan expresarse con la escritura”, destacó la presidenta de la entidad supramunicipal.Además, Carmona detalló que la publicación del poemario partió del Club de Lectura Virtual que el Centro de Información a la Mujer puso en marcha hace un año, durante el estado de alarma, en el que participaron numerosas mujeres con la lectura de varios libros y las tertulias que se generaban entre ellas. Finalmente, agradeció la participación en el poemario de las mujeres escritoras de la comarca, "que son las verdaderas artífices de que esta publicación vea la luz”.Las mujeres que han prestado sus poemas o relatos son Ana Mª Jurado Gutiérrez, Carmen Mar Osuna, Ana Luisa Navarro Leiva, Purificación Carmona Marín, Gema Albornoz, Valle Serrano Pedrosa, Josefina Aguilar Recio, Patricia Luque Pavón, Paqui Cobos, Mª Inés Sánchez Aranda, Isabel y varias colaboradoras anónimas.va aen la página web de la Mancomunidad, así como en las diferentes redes sociales de la misma.