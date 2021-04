Los cordobeses podrán viajar por Andalucía a partir de este jueves tras más de 100 días de cierre perimetral

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La estabilización del número de contagios en la cuarta ola del coronavirus en Andalucía ha favorecido una relajación en las medidas preventivas establecidas por el Gobierno de Juanma Moreno. A partir de este jueves, los cordobeses podrán moverse libremente por el territorio de la comunidad tras levantarse el cierre perimetral establecido para cada una de las provincias andaluzas desde el pasado 15 de enero, si bien se mantendrán las restricciones de viajar fuera de la región.De esta forma, el presidente de la Junta de Andalucía presentó anoche las nuevas medidas aprobadas tras el Comité de Expertos de Andalucía celebrado en la tarde de ayer y que, además de relajar las restricciones de movilidad, acordó ampliar el horario de actividad comercial y de la hostelería hasta las 22.30 de la noche, aunque los bares, restaurantes y cafeterías podrán tener clientes hasta las 23 horas, siempre que se respete el toque de queda.De esta forma, en la nueva desescalada se mantiene el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 de la mañana, a la vez que se establece un máximo de seis personas en las reuniones al aire libre, y cuatro en espacios interiores de los establecimientos de hostelería.Por otro lado, en aquellos municipios en los que la tasa de contagios supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes se establecerá el cierre perimetral, si bien habrá cambios en los horarios, que serán iguales que en el resto de los municipios.En aquellos casos en que la tasa de incidencia sea superior a 1.000 casos, los municipios quedarán cerrados perimetralmente y, además, se cerrará toda actividad no esencial, como hasta ahora. Estas medidas no serán aplicables en las localidades de menos de 5.000 habitantes, en las que se realizará una evaluación de riesgo específica.Moreno señaló que estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 9 de mayo cuando termina el Estado de Alarma y lamentó que las comunidades autónomas no sepan aún que es lo que va a ocurrir a partir de ese día por lo que ha recordado que le ha solicitado al presidente del Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes antes de que llegue ese momento.Asimismo, el presidente andaluz puso en valor la prudencia con la que Andalucía ha afrontado la pandemia durante los últimos meses, buscando el equilibrio siempre entre la protección de la salud de los andaluces y la protección del empleo y del sustento de las familias andaluzas. Todo ello ha hecho que la comunidad andaluza se mantenga con una incidencia en la media nacional, llegando a una cuarta ola con valores estables.