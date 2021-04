El PP de Córdoba incorpora en su nuevo Comité a los montillanos Javier Alférez, José Repiso y Auxi Moreno

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN



El nuevo Comité de Dirección del Partido Popular (PP) de Córdoba cuenta desde ayer con varios miembros montillanos: Javier Alférez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla; José Repiso, presidente de la gestora del PP en Montilla y director general de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía; y Auxiliadora Moreno. Asimismo, Alberto Doncel continúa como secretario general de Nuevas Generaciones.El organigrama del nuevo órgano tras el 16 Congreso Provincial celebrado el pasado fin de semana, contará con un total de 22 vocales. En concreto, Javier Alférez será el responsable de Atención al vecino; José Repiso, de Igualdad y Política Social; y Auxiliadora Moreno, responsable de Programas en Campiña.Un nuevo organigrama con el que, según apuntó el presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina, quiere “un partido útil para ayudar al gobierno de Juanma Moreno a luchar contra la crisis sanitaria, económica y social”.Como comentó Molina, ese congreso puso de manifiesto la unidad que tiene ahora el Partido Popular de Córdoba en pos de ser un instrumento útil a la sociedad. “Allí reivindicamos el Modelo Córdoba, un modelo que no da ruido pero da resultados; hoy el 60 por ciento de los cordobeses tienen un alcalde del PP y tenemos referentes claros en el gobierno de la Junta de Andalucía como el delegado del Gobierno Antonio Repullo y el consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre”, señaló.Molina puso de relieve el cambio en la manera de organizar al PP cordobés, con tres grandes ejes: una gran área de organización interna que tendrá al frente a José Mª Estepa “para ir preparando el partido para los retos electorales que tenemos por delante”; un área sectorial al cargo de Beatriz Jurado “que queremos que propicie un contacto directo y constante con la sociedad, lo que nosotros llamamos un puerta a puerta con todos los colectivos sociales, organizaciones profesionales, etc. para plantear el proyecto del PP de Córdoba en muchos municipios; y un área de coordinación con el gobierno de la Junta que tendrá la frente a Antonio Repullo con rango de vicesecretario general."Lo que yo quiero un partido útil centrado en los dos grandes problemas que tienen los cordobeses: la pandemia, que lo que hay que hacer es vacunar y vacunar y por suerte muchos andaluces que ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna; la crisis económica; y el desempleo. El PP ha demostrado a lo largo de la historia que sus recetas han funcionado para que los ciudadanos tengan un empleo, ejemplo de ello es la vuelta de las políticas de formación para el empleo en Andalucía después de nada más y nada menos que 10 años paralizadas por los líos internos que había en esa Consejería", apuntó.En definitiva, concluyó Molina, el fin del nuevo Comité Ejecutivo del PP cordobés es ayudar al gobierno andaluz a salir de esta pandemia, preparar al partido para los retos electorales que vamos a tener: elecciones autonómicas con el objetivo de mantener el gobierno de la Junta de Andalucía, elecciones generales donde seamos la alternativa al sanchismo con Pablo Casado y elecciones municipales donde no podemos improvisar proyectos un mes antes.