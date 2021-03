VOX reclama ayudas directas a comercios y pymes ante la caída de sus ventas en 90% por los efectos del covid

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, acompañado del diputado provincial, Rafael Saco, ha recorrido hoy la zona más comercial de Montilla para manifestar el apoyo de su formación a los autónomos y pymes, e insistir “en la necesidad de que las ayudas justas y proporcionales al daño causado por las limitaciones horarias, lleguen a los sectores que más están sufriendo”.Hernández ha defendido que “solo un plan de ayudas directas puede ayudar a aliviar esta situación que ya se alarga demasiado en el tiempo y que desgraciadamente no creemos que pueda solucionarse a corto plazo, por eso hay que ser ágiles para que no sigan cerrando negocios y aumentado el paro como de hecho estamos viendo mes tras mes en nuestra tierra”.Sin embargo, ha añadido Hernández, “las ayudas son escasas y siguen sin llegar y la situación de nuestras empresas, de nuestros comercios, es agonizante con caídas de ventas que en algunos casos rozan el 90 por ciento con respecto a los datos de 2019”.Por su parte, el coordinador de VOX en Montilla, José Ramón Márquez, se ha hecho eco de las opiniones de varios comercios sobre la peatonalización de la calle Corredera. "Hemos recogido la sensibilidad de algunos comerciantes que según nos han trasladado, creen que no está resultando tan positiva como se creía en un principio. Por ello desde Vox estaremos pendientes de la evolución de este tema para ofrecer posibles nuevas soluciones que se adapten a las necesidades de todos los afectados”, ha apuntado.