Pasión vinícola

Peña Deportiva Rociera 2--3 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Tarde-noche de emociones fuertes la vivida por el Montilla C.F. el pasado sábado en Dos Hermanas. El cuadro de Jesús Fernández, en su visita al feudo de la Peña Deportiva Rociera, obtuvo un agónico triunfo por dos tantos a tres que le reafirma en la zona alta de la clasificación, le permite colocarse líder y, con total seguridad, le da una nueva dosis de confianza de cara a los seis encuentros que aún se deben disputar en esta Fase de Ascenso.De este modo, el encuentro comenzó con un once distinto al de jornadas anteriores por parte de los montillanos. El técnico auriverde apostó por un equipo más físico, fomentando la intensidad desde los primeros minutos ante un rival que desde el principio iba a apretar al máximo a los vinícolas.Con todo ello, el encuentro tuvo un inicio con muy buenas sensaciones por parte visitante. El conjunto auriverde supo contener a su rival, se adaptó a las dimensiones del terreno de juego y merodeó el área local en varias ocasiones. La primera opción la tuvo Ángel García, en un disparo lejano de falta que mandó a córner Rivas con dificultades. Minutos después, un centro desde el costado del propio Ángel permitió a Maleno alcanzar el esférico y conectar un disparo que se marchó rozando el poste.Tras estas ocasiones, la contienda se introdujo en un paisaje más desordenado. El esférico iba de un lado a otro del campo sin pausa, los dos equipos pelearon cada esférico y la fluidez de juego era escasa. Llegados al minuto 30, el Montilla tuvo una nueva oportunidad. En una jugada rápida desde la medular, Adri Delgado habilitó un pase a Juan Gordón y éste, con un disparo raso, probó fortuna. Su lanzamiento lo atajo sin problemas Rivas.Ya en el ocaso del primer acto, la Peña Rociera fabricó su primera ocasión. Un centro lateral despejado por la defensa foránea cayó en los pies de Parrita, perfilándose el jugador de cara a puerta y consiguiendo un disparo que se marchó por encima del larguero. Sin tiempo para más, los jugadores se marcharon a vestuarios.Tras el tiempo de descanso, las sensaciones eran idénticas al inicio. El Montilla C.F. entró mejor al terreno de juego. Seriedad defensiva, aprovechamiento de los espacios y búsqueda de la portería rival en pocos toques eran las características del juego montillano.Alcanzado el minuto 56, comenzó el carrusel de goles. Ángel García se marchó por el costado derecho, entregó un centro al área y tras un primer disparo de Maleno que blocó la defensa, el cuero se marchó al fondo de las mallas gracias a un certero cabezazo de Chechu García. El ariete anotó así su primer gol en esta temporada, tanto muy celebrado por la expedición montillana.Por desgracia para los intereses vinícolas, la alegría solo duró seis minutos. En una falta lateral, el recién incorporado Álex Rubio mandó un misil sobre la portería visitante al que nada puso hacer José Rodríguez. Con tablas en el marcador, ambos equipos se citaron para una nueva ronda de esfuerzo y sacrificio sobre el césped que le vino mejor al conjunto local.La Peña Rociera tomó la iniciativa y disfrutó de sus mejores minutos. Un disparo a la media vuelta de Manu, se marchó cerca del palo. Poco después, Pablo estrelló el esférico en el lateral de la red. El Montilla tenía que ponerse el traje de faena, apretar los dientes y aguantar el arreón nazareno.Ambos banquillos se movieron, con cambios en ambas escuadras. Pasado el ecuador del segundo acto, los goles retornaron al Manuel Adame Bruña. Pese a las ocasiones locales, golpeó el Montilla en primer lugar, con el segundo tanto de Chechu García. Una falta botada por Nacho al corazón del área la despejó Rivas de puños y el esférico impactó en el cuerpo de Chechu García, introduciéndose el cuero en la meta local. Corría el minuto 78 de partido.Doblete para el delantero auriverde que vio recompensado su trabajo durante todo el partido. No obstante, la satisfacción fue efímera. La Peña Rociera era capaz, por segunda vez, de igualar el partido. Un disparo desde la frontal de Raúl lo blocó por bajo el guardameta vinícola, con la mala fortuna que el esférico rozó el poste y acabó introduciéndose en la portería. Todo ello a los 80 minutos de juego.Dos a dos en el marcador y nervios a flor de piel. La Peña Rociera buscó el juego directo, mostrándose la defensa montillana muy firme. Al otro lado, el Montilla tampoco daba por bueno el empate y tuvo el tercero en una contra que culminaron entre Nacho y Chechu García, despejando la defensa local. Con esta perspectiva, se llegó al tiempo de descuento.Parecía que el empate era irrevocable, ninguno de los equipos era capaz de hacer hincar la rodilla al contrario y cuando el encuentro moría, un córner favorable al plantel de Jesús Fernández fue el preámbulo al estallido de alegría. El centro al área lo remató de cabeza Javi Ruiz, golpeó el balón en la mano de un defensa y la colegiada no lo dudó, penalti a favor del Montilla.Antonio Lucena tomó la responsabilidad, miró a Rivas, mandó el balón al lado contrario y arrancó la sonrisa de todo un equipo que veía el dos a tres en el minuto 96 de partido. Un gol que vale no solo tres puntos, sino un golpe en la mesa para reforzar la idea de que este Montilla C.F. va muy en serio a por el ascenso. Con 39 puntos en su casillero, líder del grupo de la Fase de Ascenso a Tercera División y con todos remando en el mismo sentido, los sueños se pueden hacer realidad.Rivas, Miguel Acosta, Parrita, Salvi, Checa, Chucena, Varela, Raúl, Gordi, Villalón y Peluqui. También jugaron: Cala, Pablo, Manu, Dani, Guti y Álex Rubio.José Rodríguez, Antonio Luque, Jesús Robles, Pedro Caballero, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Ángel García, Adri Delgado, Juan Gordón, Chechu García y Maleno. También jugaron: Antonio Lucena, Nacho, Jorge, Santi Vázquez y Rafa Castillo.Chechu García (m. 56);Álex Rubio (m. 62);Chechu García (m. 78);Raúl (m. 80);Antonio Lucena, de penalti (m. 96).Santaella Higueras, Virginia (Granada). Amonestó por parte local a Rivas, Gordi, Peluqui, Cala, Manu, Álex Rubio y al entrenador, Emilio López. Por el bando visitante, los amonestados eran Pedro Caballero, Juan Gordón y Nacho.: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Ascenso a Tercera División, disputado en el Estadio Manuel Adame Bruña, de la localidad de Dos Hermanas. Presencia de unos 150 espectadores, aproximadamente.