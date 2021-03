La Consejería de Salud notifica 124 nuevos contagiados por covid en la provincia en una jornada sin fallecidos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado 124 nuevos contagios por coronavirus en la provincia en las últimas 24 horas, en una jornada en la que no se ha registrado ningún fallecido. De esta forma, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 44.312, y se han contabilizado un total de 903 defunciones. Además, cuenta ya con 34.515 personas que habrían superado la infección.Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía vienen ofreciendo de lunes a viernes datos pormenorizados desde hace varios meses en unaDe este modo,contabiliza 21 pruebas positivas por covid-19 en la última semana (igual que ayer), y 70 en los últimos catorce días. En total, el municipio del Guadajoz-Este suma, desde el inicio de la pandemia, 1.185 vecinos afectados (seis más) y 34 fallecidos. A su vez, según la Junta de Andalucía, 828 personas han logrado ya superar la enfermedad.En el caso de, las autoridades sanitarias no han detectado ninguna prueba positiva en la última semana, y una en las últimas dos semanas. De este modo, la localidad ha alcanzando, desde el inicio de la crisis, las 331 personas afectadas, con 233 curados y diez fallecidos.En, se han registrado dos pruebas positivas en la última semana (una menos que ayer), y seis en las últimas dos semanas. Por ello, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía sitúa 317 el número los afectados desde el inicio de la alerta sanitaria (igual que ayer) y ha elevado a 279 las personas recuperadas. Asimismo, se ha registrado cuatro muertes a causa del coronavirus.Por su parte, el municipio deregistra un positivo en los últimos catorce días. En total, el municipio ha alcanzado los 207 vecinos afectados desde que comenzó la pandemia (igual que ayer), con 134 personas recuperadas y dos fallecidos.En lo que respecta a, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía comunican hoy ocho pruebas positivas en la última semana (igual que ayer). La cifra se eleva a 30 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 1.199 vecinos afectados por el covid-19 (igual que ayer), con 812 personas curadas y 27 fallecidos.Por su parte, las autoridades sanitarias no registran hoy enninguna prueba positiva por coronavirus en los últimos siete días (una menos que ayer), y diez en las últimas dos semanas. La localidad alfarera ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los 485 vecinos infectados por covid-19, de los que 363 ya han superado la enfermedad. Asimismo, se ha registrado cuatro muertes a causa del coronavirus.Por último, en lo que respecta a, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica no recoge ningún positivos por covid-19 en las dos últimas semanas. De esta forma, en Santaella se elevan a 133 los vecinos afectados por coronavirus desde que comenzó la pandemia a causa del SARS-CoV-2 (igual), mientras que se registran dos fallecidos y 82 vecinos que han superado la enfermedad.