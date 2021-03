El Montilla C.F. retransmite este domingo su encuentro con el Chiclana C.F. desde de la plataforma WebDirecto

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

El Montilla C.F., gracias al acuerdo alcanzado desde principio de temporada con la empresa jienense WebDirecto, emitirá este domingo su encuentro frente al Chiclana C.F., perteneciente a la primera jornada de la Fase de Ascenso a Tercera División. Este sistema continúa siendo ofrecido por la entidad auriverde para acercar el fútbol más modesto a todas las personas que no pueden acudir al Estadio Municipal.Cabe recordar que los aficionados pueden asistir al encuentro, no obstante, son muchas las personas que por diferentes motivos no tendrán esa posibilidad y, por ello, el club quiere hacer llegar a todos los lugares posibles el sentimiento vinícola.El encuentro será retransmitido a través de este enlace , y el acceso para poder visualizarlo será de seis euros. El aficionado que decida adquirir el partido, deberá entrar en el enlace de WebDirecto, y seguirque desde la entidad montillana han facilitado en su página web.