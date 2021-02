Imperio Reina inicia un nuevo proyecto artístico con el lanzamiento de su primer single, 'Punto de partida'

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El artista montillano José Manuel Reina, conocido como Imperio Reina, es de esas personas que sabe crecer ante las dificultades. Por eso, a punto de cumplirse un año desde que su actividad artística sufrió un importante frenazo como consecuencia de la crisis del coronavirus, Imperio Reina no ha duda en apostar por uno de sus proyectos más ambiciosos, la grabación de su primer disco. De momento, este transformista montillano ha querido hacer toda una declaración de intenciones con el lanzamiento de su primer single,"Lanzar mi primer trabajo discográfico era un proyecto que he estado barajando desde que llegué a Madrid hace varios años, sin embargo, con el cierre de los locales de ocio, he tenido que apostar por sacarlo adelante poco a poco, pero no he querido abandonar nunca este objetivo y por eso he lanzado este single", explicó José Manuel Reina asobre un trabajo con el que, como apuntó, ha regresado a sus orígenes artísticos rescatando una copla de Rocío Jurado.Un homenaje "muy particular" a una de sus grandes referentes que, además, es "literalmente un punto de partida" dentro de la carrera de este joven montillano. "Elegir este tema para primer single es una declaración de intenciones porque recupera mis orígenes artísticos, pero además es un punto de partida para lo que viene ahora pues en mayo sacaré otro single, esta vez un tema propio,, que pretende ser una carta de presentación de Imperio Reina", puntualizó.De momento, José Manuel Reina reconoce sentirse muy agradecido con la buena acogida de–ya disponible en todas las plataformas digitales–, especialmente en Montilla y en Madrid. En este sentido, el artista adelantó que en el videoclip de este tema, que verá la luz en los próximos días, ha querido devolver "el cariño que siempre he recibido de mis paisanos".Para ello Imperio Reina se ha mostrado en todo su esplendor ante las cámaras del creador audiovisual local Dany Ruz, apostando por los mejores enclaves del municipio como escenarios de este trabajo musical. "Contamos con unos escenarios preciosos como El Pico el Cigarral, la zona de La Escuchuela, nuestros campos... Por eso he querido contar con estos escenarios y darle ese toque local a este trabajo", señaló el artista.