FACUA Andalucía critica que el vídeo de la Junta con motivo del 28 de febrero obvie la identidad andaluza

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FACUA Andalucía critica que el vídeo que ha lanzado la Junta para conmemorar el próximo Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, obvie cualquier elemento propio de la identidad andaluza al no utilizar el acento y lengua propios de la comunidad, además de recurrir a imágenes de archivo compradas en Internet.En el vídeo, publicado el pasado 16 de febrero, pueden verse distintas imágenes sobre las que se recita parte del himno oficial de la comunidad autónoma. Sin embargo, la voz lo hace en un lenguaje neutro, sin utilizar la lengua y acentos propios andaluces, y se recurre a imágenes de archivo compradas en bancos genéricos de Internet, "por lo que las personas que aparecen en ella ni siquiera deben ser andaluzas".Como han denunciado diferentes usuarios, algunas de estas imágenes ni siquiera pertenecen a zonas de Andalucía, sino que son de otras partes del mundo. Tampoco aparece por ninguna parte la bandera de la comunidad, sólo el logo de la Junta al finalizar el vídeo.En este sentido, la federación lamenta que la Junta diluya la identidad andaluza y a la propia Andalucía en un vídeo realizado expresamente para conmemorar el Día de Andalucía, sin utilizar ni uno sólo de los elementos que caracterizan a la comunidad autónoma. Salvo por el uso del himno, advierte FACUA Andalucía, este vídeo podría servir perfectamente para cualquier otra región, al ser tan genérico.De igual forma, FACUA Andalucía indica que no se pueden obviar los elementos identitarios andaluces -la propia geografía de la comunidad, la imagen de sus municipios y las particularidades propias de la lengua andaluza, entre otros- en una promoción del Día de Andalucía. No tiene sentido celebrar la fiesta de la comunidad vaciándola del contenido propio y particular de Andalucía.Así, la federación considera que la Junta ha perdido la oportunidad de utilizar esta campaña para potenciar la imagen de la comunidad tanto entre los propios andaluces como fuera de la región. En un momento en que la crisis económica derivada del covid-19 está perjudicando gravemente la salud del turismo andaluz, no se entiende que no se aproveche este vídeo para promocionar Andalucía y buscar así una mejoría de uno de los motores económicos de la comunidad.FACUA Andalucía, por tanto, espera que la Junta recapacite y rectifique su campaña para realizar una promoción del Día de Andalucía que potencie la identidad andaluza, permita a los andaluces reflejarse en ella y muestre con orgullo las particularidades que hacen única a la comunidad autónoma.