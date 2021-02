El Seprona investiga a un varón como supuesto autor de un delito de incendio forestal junto al río Guadajoz

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado en Baena a un vecino de la localidad de 59 años de edad, como supuesto autor de un delito de incendio en masa forestal registrado el pasado mes de octubre en el entorno del río Guadajoz, y que necesitó de la actuación de varias dotaciones de Bomberos para su extinción.El pasado día 19 de octubre de 2020, la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de varias llamadas telefónicas recibidas en el Puesto de Baena, que en el paraje conocido por Puente de la Maturra, ubicado en el término municipal de la localidad, se estaba produciendo un incendio. Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado donde igualmente se personaron varias dotaciones de Bomberos de Baena.Tras quedar totalmente extinguido el incendio, la Guardia Civil efectuó una primera inspección ocular de la zona, que tras el desarrollo de la investigación efectuada ha permitido comprobar que el fuego se había iniciado como consecuencia de labores agrícolas efectuadas por el responsable de la finca.Ante ello, el Seprona de la Guardia Civil de Baena ha procedido en fechas recientes a la investigación del mismo, como supuesto autor de un incendio forestal por negligencia, toda vez que al proceder a la quema de los restos resultantes de las labores agrícolas, no adoptó las medidas de seguridad suficientes para que el fuego no se propagase.En las labores de extinción del incendio la Guardia Civil facilitó la eficaz intervención del personal de extinción de incendios de Baena, que empleó 3 dotaciones del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios con tres motobombas y un vehículo ligero.La pronta y eficaz respuesta de los dispositivos contra incendios permitieron que el incendio quedase totalmente extinguido a primera hora del siguiente día, si bien fueron pasto de las llamas una amplia extensión de terreno rústico cubierto de especies arbóreas, arbustivas que cumplen con funciones ecológicas, protectoras y paisajísticas existentes en la ribera del río Guadajoz.La Guardia Civil recomienda que a pesar de que la prohibición expresa y con carácter general del uso del fuego, en cualquiera de sus variantes, en terrenos forestales, se establece entre el 1 de junio y el 15 de octubre, si es preciso hacer uso del fuego en este tipo de terrenos o zonas colindantes, se adopten las medidas de seguridad suficientes para que no se propague.Para luchar contra estos ilícitos, la Guardia Civil de Córdoba, fundamentalmente a través de sus unidades del Seprona y de seguridad ciudadana, mantiene activado, durante prácticamente todo el año, un operativo especial de servicio orientado a la prevención de incendios forestales.