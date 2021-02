El castillo de El Gran Capitán, un enclave por descubrir

Una villa "llena de vida"



I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El antiguo castillo de Montilla, cuna de Gonzalo Fernández de Córdoba, será en los próximos meses escenario de un nuevo proyecto de investigación arqueológica gracias a los fondos que se generan para el 1,5% Cultural como consecuencia de la contratación de la obra pública. Una actuación que pretende arrojar luz sobre la vida cotidiana que se desarrolló en el recinto amurallado de un inmueble que, cinco siglos después, sigue descubriendo capítulos de su historia.Precisamente, gracias a los últimos estudios desarrollados en torno al antiguo castillo de los Fernández de Córdoba, sobre cuyas ruinas se edificó el alhorí del siglo XVIII que actualmente identifica la imagen de Montilla, la historia de la antigua fortaleza vuelve a ponerse bajo la lupa para revisar algunas de las hipótesis defendidas durante décadas.La tesis doctoral desarrollada por la arquitecta montillana Mara Portero apunta a la posibilidad de que el castillo de El Gran Capitán no fuese demolido en su totalidad en 1508 tras la pugna de Fernando El Católico con el Marqués de Priego, como se ha mantenido hasta la fecha.La ardua labor de investigación realizada por Mara Portero para desarrollar su tesis sobre la imagen del castillo de los Fernández de Córdoba antes de su destrucción, en un intento de reconstruir digitalmente la semblanza de la fortaleza, le ha permitido localizar diversos documentos que atestiguan la presencia, años después, de varias de las torres del castillo de Montilla."Para recrear el castillo han sido muchos los grabados, textos, y datos históricos y arqueológicos recogidos porque, si bien se conoce cómo era la planta del castillo gracias a la excavación arqueológica que se realizó en la remodelación del alhorí, no ocurre lo mismo con el alzado. Sorprendentemente, en esos documentos son muchas las alusiones a algunas partes del castillo que parece que sobrevivieron a esa demolición de 1508, que al parecer no fue total", explicó Portero aEsa es la hipótesis que baraja en su tesis doctoral toda vez que existe un grabado de Fray Francisco Espejo de 1639, copia de un grabado de 1511, en el que son visibles. "Se podría pensar que quien hizo ese grabado aún recordaba la imagen del castillo, demolido en 1508, pero las torres del antiguo palacio también se reflejan en un grabado del siglo XVII del pintor barroco florentino Pier Maria Baldi, lo que hace pensar que estas infraestructuras se mantuvieron levantadas", apuntó la autora de la tesis.Unos datos que Portero completó con los planos del arquitecto Juan Antonio Camacho, encargado de construir el actual alhorí a principios del siglo XVIII, en los que hace continuas referencias a las infraestructuras que se conservaban del antiguo castillo –murallas exteriores, fosos, contrafosos y aljibe–, "ofreciendo una imagen clara de la planta del edificio", y sobre el que la arquitecta montillana ha realizado el alzado de la imagen que llegó a tener el castillo de los Marqueses de Priego, un trabajo de sobresalientepor la Universidad de Córdoba y"El castillo de Montilla es un gran desconocido para los propios montillanos, y eso fue lo que me animó a realizar mi tesis", señaló Mara Portero en referencia a todas las líneas de investigación que este enclave histórico ofrece de cara a descubrir la historia que en él se esconde. En este sentido, la arquitecta montillana señala que tanto la edificación señorial, como toda la parcela que hoy conforma el entorno del castillo –y que coincide con lo que fue la villa medieval– "aún puede ofrecer mucha información sobre lo qué allí ocurría".Una vida cotidiana que el Ayuntamiento de Montilla confía en desvelar un poco más gracias al proyecto de investigación arqueológica que se desarrollará con cargo a los fondos del 1,5% Cultural, con los que se actuará en una zona clave de las defensas exteriores y en una zona del patio de armas donde se localizan una serie de modestas edificaciones y dependencias destinadas a diversos usos y funciones: militar, doméstica, productiva o de almacenamiento."Esta actuación nos permitirá la puesta en valor el recinto de nuestro castillo, un patrimonio vinculado a la figura del Gran Capitán. Se realizarán actuaciones arqueológicas que nos permitirán llenar de contenido un espacio que vendrá a convertirse en un centro cultural puesto al servicio de nuestro potencial turístico y por tanto al desarrollo de nuestra economía", destacó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, sobre este nuevo proyecto para redescubrir este enclave histórico.