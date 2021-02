Arrebato de amor

U.P. Viso 0--3 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.L. GÁLVEZ

Victoria de gran peso la obtenida por el Montilla C.F. ante la U.P. Viso. En el partido aplazado de la decimosegunda jornada, los montillanos visitaron entre semana a un rival directo en la lucha por las cuatro primeras plazas. Los de Jesús Fernández, en una muestra de amor propio, intensidad y calidad en todas las líneas de juego, nublaron a su rival desde el inicio y alcanzaron un triunfo que mantiene intactas las opciones vinícolas de cara a las primeras posiciones.El encuentro comenzó con novedades en el once auriverde. José Rodríguez, Rafa Castillo, Adri Delgado, Jorge y Álex de la Cruz entraban en el once titular; siendo las modificaciones realizadas por el cuerpo técnico con respecto al encuentro ante el Bollullos C.F. Por el cuadro local, Dioni Arroyo dio entrada a Luis Holgado y Paquito en su alineación con respecto al choque anterior.Con esta perspectiva, el arranque de la contienda fue de claro dominio montillano. La posesión del esférico, la intensidad y el juego de ataque se desarrollaba a tenor del interés visitante. Fruto de ello, llegaron las primeras ocasiones de la contienda. Varios centros de Álex de la Cruz estuvieron cerca de ser conectados por Juan Gordón, muy participativo durante todo el partido. De igual modo, a los 8 minutos, el colegiado anuló un tanto a Jorge por fuera de juego posicional de su compañero Gordón en la acción.La sensación sobre el terreno de juego era evidente. Todo lo anteriormente expuesto, junto a una U.P. Viso incapaz de salir de la presión de los montillanos, prolongó el dominio visitante en el partido, disfrutando el Montilla de una nueva oportunidad de gol en un disparo al palo de Jorge. El atacante montillano recogió otro gran centro de Álex de la Cruz desde el costado, se perfiló a portería y estrelló su disparo en la madera. No obstante, el conjunto local despertó pasado el ecuador del primer acto, y tuvo su oportunidad en un remate al palo de Salvat.Por suerte para los intereses vinícolas, esta acción fue una circunstancia eventual, el Montilla estaba cómodo en el partido y el premio a su buen hacer llegó a los 39 minutos de juego. El comandante de la medular, Adri Delgado, ejecutó a la perfección una falta al borde del área, introduciendo el balón en la escuadra de la meta defendida por Álex Melli. Una obra de arte que trajo un subidón de sensaciones a la expedición montillana. Era el cero a uno. Tras el gol, los visitantes controlaron los tiempos y llegaron al descanso con ventaja.Tras el paso por vestuarios, el segundo período tuvo un estreno prácticamente calcado al tiempo anterior. El Montilla se sacrificaba en esfuerzo y mostraba frescura en su juego, mientras, la U.P. Viso era un querer y no poder.Para mayor desgracia en los locales, la desventaja se amplió a los 53 minutos de juego. Un pase al espacio de Nacho permitió a Adri Delgado recoger un esférico dentro del área y batir con un disparo seco por bajo al cancerbero. Un tanto de mucha precisión que daba buena muestra del gran partido realizado por el mediocentro.De igual modo, el resto de equipo seguía demostrando mucho pundonor, destacando la firmeza atrás tanto de ambos laterales-Antonio Luque y Maleno-, como de los centrales -Alfonso Carraña y Rafa Castillo-. Las bandas eran un quebradero de cabeza constante para la U.P. Viso, siendo clave el desparpajo y calidad de Jorge y Álex de la Cruz. Con todo ello, el partido debía continuar y a pesar de la ventaja, los visueños tuvieron en sus manos la oportunidad de meterse de lleno en la contienda.En el minuto 65, el colegiado señaló un claro penalti a favor del plantel local. Sin embargo, apareció la figura de José Rodríguez bajo palos, blocando la pena máxima y volviendo a serenar a un Montilla que sentenció a los 71 minutos. Santi Vázquez, recién incorporado al choque desde el banquillo, se inventó un pase medido a Nacho para que el atacante, en el mano a mano, mandara el balón al fondo de las mallas. Nacho volvía a reencontrarse con el gol varias jornadas después, gran noticia para los montillanos necesitados de su talento en esta última parte de competición.Ya en la recta final, varias sustituciones de ambos equipos buscaban distintos objetivos. La U.P. Viso apurar sus opciones, al contrario que el Montilla, que buscó y alcanzó el control del partido hasta el final. Destacó el debut de Chema, canterano del C.D. Apedem, disputando el jugador sus primeros minutos con la elástica del Montilla C.F. A escasos minutos para el pitido final, el equipo local tuvo dos remates de cabeza dentro del área sin consecuencias en el marcador. Sin tiempo para más, se llegó a la finalización del encuentro.Con esta victoria, el Montilla alcanza los 23 puntos en la tabla, se coloca en tercera posición y mira de frente al sueño de conseguir la permanencia directa en esta primera fase. El próximo encuentro será en el Estadio Municipal, ante el Atco. Espeleño, el domingo 14 de febrero a las 12.30 horas.Melli, Migue, Ute, Manu Arcos, Pablo, ángel, Luis Holgado, Álvaro Fernández, Paquito, Jurado y Salvat. También jugaron: Gabri, Antonio, Lolo, Darío, Álvaro Cordero y Nolasco.José Rodríguez, Antonio Luque, Soto, Nacho, Maleno, Rafa Castillo, Alfonso Carraña, Jorge, Adri Delgado, Juan Gordón y Álex de la Cruz. También jugaron: Santi Vázquez, José Carraña, Chema, Álex Girón y Juanito.Adri Delgado (m. 39);Adri Delgado (m. 53);Nacho (m. 71).Ortega García, del colegio jienense. Amonestó por parte local a Pablo y Ángel. En el bando visitante, los amonestados eran Maleno y Adri Delgado.Partido correspondiente a la decimosegunda jornada del Subgrupo A, del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio San Sebastián de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, a puerta cerrada.