UPA Córdoba denuncia que los olivareros no cubren los costes de producción ante el bajo precio del aceite

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA-Córdoba), tras analizar los datos de la campaña de aceite de oliva en diciembre ofrecidos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ha denunciado que, pese a un ritmo de comercialización que "alcanza cifras récord", los precios no acaban de repuntar lo suficiente como para permitir a los olivareros cubrir costes.Desde UPA Córdoba consideran que los datos de comercialización continúan dando perspectivas muy optimistas, y son un indicativo claro de la alta demanda que tiene en los mercados el aceite de oliva. Y, si bien se sigue manteniendo un magnífico ritmo de salida de la producción, con cifras récord de casi 144.922 toneladas, teniendo en cuenta 20.000 toneladas importadas, no está ocurriendo lo mismo con la evolución de los precios.En este sentido, la organización agraria apunta que en los últimos años el consumo mundial de aceite de oliva se viene situando en torno a los 3,2 millones de toneladas por campaña. "La producción mundial estará en torno a los 3 millones de toneladas, por tanto podemos afirmar que habrá mercado suficiente para vender toda la producción y no hay ningún motivo para que haya tensiones a la baja en los precios y mucho menos, que sigan estancados por debajo de costes de producción", denuncian.Una realidad que, como señalan, no tiene reflejo en los precios actuales. Así, en la semana del 9 al 15 de enero, según POOLred, las cotizaciones en origen se han ubicado en los 2,51 euros por kilo para aceite de oliva virgen extra, 2,22 €/kg para virgen y 1,95 €/kg para lampante."Esto sitúa la media entre las tres categorías en 2,23 €/kg, muy lejos de los 2,70 €/kg establecidos para el olivar tradicional, que es la producción mayoritaria en Córdoba, y no cumpliéndose con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a referenciar en los contratos entre productores e industria precios por encima de los costes de producción", señalan desde UPA Córdoba.Ante esta situación, UPA Córdoba afirma con rotundidad, que no se dan razones objetivas para que los precios se sitúen por debajo de costes, pues la alta demanda y el consumo mundial esperado indican que todo el aceite producido se venderá. "Cualquier movimiento por parte de la industria y la comercialización que no permita a los agricultores una rentabilidad digna, está siendo fruto de la especulación y del abuso de poder que se sigue ejerciendo sobre el sector productor en la conformación de los precios", critican.Además de problema del precio, las inclemencias meteorológicas también están afectando negativamente al sector, con campañas bajas en producción y bajos rendimientos grasos debido a la sequía o pérdida de calidad del aceite debido a la persistente ola de frío y heladas.Así, desde UPA Córdoba exigen a las administraciones públicas que se intensifiquen las labores de inspección para vigilar que los operadores reflejan los precios en los contratos y estos se sitúan por encima de los costes de producción, que es lo que marca la ley, "porque de seguir transigiendo la ley de forma impune, abocará a muchas explotaciones al cierre y a la pérdida del tejido productivo en los pueblos cordobeses vinculados al olivar".“Esta situación es insostenible, el olivar tradicional está al límite, no nos queda más opción que retomar las movilizaciones, dentro de la unidad de acción de todo el sector”, ha concluido Miguel Cobos, secretario general de UPA Córdoba.