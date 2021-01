Un experto pone de relieve la eficacia, la seguridad y la rapidez del endoláser la eliminación de las varices

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El endoláser para el tratamiento y eliminación de las varices es "eficaz, seguro y rápido", por lo que evita complicaciones y minimiza el tiempo de estancia hospitalaria, según ha indicado el jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Córdoba, Manuel Sánchez Maestre, que ha destacado que la insuficiencia venosa es una patología muy frecuente, que afecta a más de la mitad de la población.El doctor Sánchez Maestre ha explicado que el endoláser elimina las venas introduciendo por punción un catéter láser que las trata mediante calor. Se realiza en quirófano con anestesia local y sedación y se recibe el alta en unas dos horas, pudiendo reanudar el paciente la actividad cotidiana en 3 o 4 días tras esta cirugía ambulatoria.Las varices son venas dilatadas que ya no funcionan correctamente, una manifestación externa de un mal funcionamiento del aparato circulatorio. Las mujeres son más propensas que los hombres a tenerlas, debido a las alteraciones hormonales que se producen con los embarazos y en la menopausia.Son más frecuentes en las extremidades inferiores y también pueden tener un componente hereditario o aparecer por sedentarismo o sobrepeso. En este sentido, ha señalado que las varices son un problema de salud y suponen también un problema estético que afecta en ocasiones a la autoestima.Los síntomas más comunes son sensación de pesadez en las piernas, cansancio, dolor, edemas, pigmentaciones cutáneas, dermatitis, úlceras, flebitis y sangrado. El endoláser es adecuado para los pacientes con varices en los que está afectado un tronco safeno (vena del sistema venoso superficial que suele ser el origen de las varices) y una vez eliminada la vena afectada no vuelven a aparecer, solucionando los síntomas de enfermedad venosa de manera instantánea, "obteniendo excelentes resultados clínicos y estéticos", ha apuntado el especialista.Con esta técnica el paciente puede caminar tras la intervención de forma normal, se produce menos dolor postoperatorio, no se necesita media compresiva y elimina completamente la vena responsable de las varices. El doctor Sánchez Maestre, que ha insistido en la importancia de que las varices sean diagnosticadas y tratadas por especialistas en Angiología y Cirugía Vascular, ha resaltado que es fundamental tratarlas para evitar su crecimiento, ya que podrían provocar trombos y úlceras.