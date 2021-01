Más de 850 menores de la provincia reciben juguetes gracias a la campaña solidaria de Cruz Roja Juventud

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Más de 850 niños y niñas en situación de dificultad social de la provincia cordobesa más de 60 familias en el municipio de Montilla– se encontrarán en su casa con juguetes el pasado día de Reyes gracias a la campaña solidaria, impulsada un año más por Cruz Roja Juventud, que contó con la solidaridad de numerosas entidades y ciudadanos particulares, además del trabajo desinteresado de decenas de voluntarios de sus asambleas locales.En un año especialmente difícil para muchas familias cordobesas, “hay que agradecer sobremanera la solidaridad de la ciudadanía, que de forma individual u organizándose a través de grupos de amigos, centros educativos o empresas, ha querido aportar su granito de arena para que ningún niño o niña se quede sin regalos”, destacó Carmen Torrico, responsable provincial de Cruz Roja Juventud.En el marco de esta iniciativa, el voluntariado de la entidad ha distribuido todos los artículos cosechados entre familias de Córdoba y de los otro once municipios de la provincia donde la institución humanitaria cuenta con asamblea. Así, en el caso de Montilla el objetivo ha sido llegar hasta 60 familias locales con menores a su cargo que se encuentren en riesgo de exclusión social.“Como siempre, nos hemos centrado en aquellas familias que tienen más dificultades para asumir los gastos básicos, para que sus hijas e hijos no se queden sin los regalos que durante la infancia hace tanta ilusión recibir cuando llegan estas fechas”, explicó Torrico.Unas dificultades que, como consecuencia de la crisis socioeconómica generada por la covid-19, se han agravado para muchas de las familias que venían siendo atendidas por la organización, así como para otras muchas que se han visto obligadas a recurrir a las ayudas sociales por primera vez durante la pandemia."Y en estos tiempos en los que se ha de pasar mucho tiempo en casa y limitar las interacciones sociales, se antoja especialmente importante garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable", indicaron desde la institución humanitaria.En Montilla, se han facilitado puntos recogida tanto en la propia asamblea de Cruz Roja, situada en avenida de las Camachas, como en los comercios colaboradores (Nido Toys, Librería del Árbol y Papelería Santa Ana). Así, se podrán donar hasta finales de diciembre juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, para promover entre los más pequeños principios y valores educativos que fomenten el aprendizaje y la convivencia.En esta edición, además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se ha podido colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 –con un coste de tres euros el mensaje–, que se han destinado íntegramente a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social.Esta campaña se enmarca dentro del proyecto, que desarrolla su acción durante todo el año, y que tiene como objetivo asegurar el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.“Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete”, concluyó Torrico.