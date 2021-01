El PP solicita crear un "fondo covid" de 200.000 euros para apoyar al comercio, la hostelería y la cultura

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

Unos presupuestos municipales adaptados a la realidad generada por el covid-19, y más apoyo para los sectores especialmente afectados por la pandemia. Esta es la petición realizada por el Grupo Municipal del Partido Popular al equipo de gobierno de cara a los presupuestos municipales de 2021, y cuyo. Para ello, los populares plantean la creación de un "fondo covid" dotado con 200.000 euros.El concejal Francisco Delgado ha señalado hoy en rueda de prensa que el borrador del presupuesto presentado por el grupo socialista "tiene carencias importantes" de cara a que Montilla cuente con un presupuesto que se adapte a las necesidades y circunstancias de los montillanos, "un presupuesto que se acuerde de todos" y, especialmente, con aquellos sectores económicos y las familias que atraviesas una delicada situación económica."En la primera comisión para trabajar el presupuesto, hemos planteado al equipo del gobierno, primero trabajar de forma consensuada y segundo no dejar atrás al comercio, la hostelería y la cultura montillana", ha explicado Delgado, quien ha insistido en la necesidad de diseñar unos presupuestos "consensuados que generen estabilidad, unidad y certidumbre en un año que de nuevo estará marcado por la pandemia".En este sentido, el Grupo Municipal del Partido Popular defiende que es necesario "blindar" aquellas partidas que a lo largo de 2020 se modificaron con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la crisis socioeconómica generada por la pandemia del coronavirus, destinando para ello un uno por ciento del presupuesto (200.000 euros) a un fondo covid."En esta situación tan difícil que estamos viviendo, no tenemos la menor duda que la dotación económica para potenciar Montilla, ayudar los sectores y familias con más necesidad, así como activar nuestra economía; deben ser el principal objetivo y una vez cubierta esa parte, bienvenidas sean todas las inversiones", ha apuntado el edil popular."Se vende este borrador como un presupuesto inversor, pero creemos que no se puede olvidar la necesidad de ayudar a sectores como el comercio y la hostelería, que deben mantener las ayudas que han recibido este año", ha subrayado Delgado que, asimismo, ha lamentado que la "hibernación" propuesta en la actividad cultural municipal durante el primer semestre del año "no debe suponer dejar de lado a las asociaciones culturales, ni carente de toda actividad cultural".