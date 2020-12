El equipo de gobierno socialista presenta el borrador de los presupuestos para 2021 con 8 millones de inversión

Refuerzo social

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El equipo de gobierno de Montilla ha presentado hoy el borrador de los Presupuestos Municipales para 2021, unas cuentas que se caracterizan por su "carácter dinámico, social e inversor" y que recogen hasta ocho millones de euros en inversiones sobre un montante total de 21 millones de euros. Para ello, el equipo socialista plantea acceder por primera vez en la última década a financiación externa para hacer frente al pago de 1,8 millones de euros.Las cuentas planteadas, "muy condicionadas por la incertidumbre generada por la crisis sanitaria del Covid-19", ha favorecido el diseño de unos presupuestos "dinámicos" con el objetivo de que puedan adaptarse a la situación real de cada momento, "pero que se caracterizan por garantizar los servicios públicos al ciudadano, da respuesta a la situación de las familias más desprotegidas y, finalmente, por el desarrollo de importantes proyectos a través de fondos europeos"."Presentamos estas cuentas antes de que finalice el año desde la responsabilidad y con el objetivo de trabajar este borrador con la oposición de cara a obtener unas cuentas de consenso donde se vea representada toda la Corporación", ha destacado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien ha asegurado que "es el momento de apostar decididamente por seguir avanzando en la transformación de la ciudad hacia ese modelo de ciudad sostenible social y económicamente, que genere oportunidades y esté en sintonía con las políticas europeas".Para ello, el Ayuntamiento de Montilla contará en el próximo año con un presupuesto total de 21 millones de euros, lo que supone un 9,36 por ciento más que en el presente año. Una subida que, sin embargo, es posible gracias al acceso a la financiación externa pues, en ingresos habituales, el Consistorio montillano prevé contabilizar 60.000 euros menos en el próximo ejercicio."En la situación que tenemos el estado nos permite no aplicar la regla de gasto y, asimismo, poder usar los remanente del Ayuntamiento a inversiones. Esto nos permite poder acceder a financiación externa y, con ello, acometer grandes inversiones que se reflejan a este presupuesto", ha explicado la teniente de alcalde de Presidencia, Hacienda y Organización Interior, Ana Rodríguez.Una novedad que permitirá desarrollar inversiones por valor de ocho millones de euros gracias a fondos europeos y municipales, así como 1,8 millones procedentes de créditos bancarios, y que se prevé visibilizar en actuaciones como la remodelación de la Puerta Aguilar, la reconversión de Envidarte, la remodelación de las avenidas de Málaga y de Europa, la rehabilitación de la Capilla de Los Dolores, la creación de aparcamientos perimetrales o la mejora de instalaciones deportivas.“Sabemos del reto que supone en un momento de dificultades económicas proponer un presupuesto expansivo, claramente inversor, pero entendemos que es la situación idónea para ayudar a la reactivación de la economía local", ha apuntado Llamas que, asimismo, ha recordado que esta inversión no supondrá una variación en la gestión económica de los últimos años para reducir la deuda municipal de los 14,5 millones de euros en 2015 a los 3,9 millones actuales, "y con el objetivo de situarla en tres millones para 2023".Respecto al carácter social de las cuentas municipales para 2021, Rodríguez ha subrayado el esfuerzo del Ayuntamiento para que, junto a las aportaciones del Estado y la Junta de Andalucía, las políticas sociales se vean reforzadas para el próximo año. Para ello, el equipo de gobierno plantea un incremento de un 57 por ciento de ayudas a las familias más vulnerables, de 66.000 a 120.000 euros; además de una innovación del Plan Municipal de Inclusión para que, junto a puestos de trabajo, se favorezca la formación de los beneficiarios.Finalmente, la teniente de alcalde de Presidencia, Hacienda y Organización Interior destacó que el carácter dinámico de los presupuestos se ha materializado en la creación de una bolsa de recursos dado que, previsiblemente, "no se prevé celebrar actividades municipales en el primer semestre del año, si bien se mantiene las actividades ordinarias para la segunda mitad del año".