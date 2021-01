El Conservatorio solicita a la Junta que cubra la vacante existente en el personal de limpieza desde noviembre

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El pasado mes de noviembre el Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" de Montilla se despedía de la trabajadora que venía realizando las labores de limpieza en el centro con motivo de su jubilación. Ante la previsible vacante en el servicio ordinario de limpieza, la dirección del centro solicitó a Educación la cobertura de dicho puesto de trabajo en el menor tiempo posible, "de especial importancia de cara a cumplir con las medidas de prevención frente al covid-19". Una solicitud que no ha obtenido respuesta dos meses después.Tras las gestiones realizadas por parte de la dirección del Conservatorio montillano, la Asociación de Padres y Madres (AMPA) decidió movilizarse para agilizar la reactivación de las labores de limpieza en el centro educativo, obteniendo la misma falta de respuesta por parte de la Delegación Provincial de Educación."Realizamos un escrito para solicitar que se cubriera en la mayor brevedad este puesto de trabajo porque, entendemos, que dadas las características del centro, con un importante trasiego de alumnos entre las aulas, es fundamental que exista una limpieza adecuada de las instalaciones en una situación tan delicada como la actual como consecuencia del coronavirus", detalló José Antonio Prieto, representante del AMPA.De este modo, ante la falta de una limpiadora, son los propios docentes quienes, junto al personal de limpieza de apoyo implantado por la Junta de Andalucía con motivo de la pandemia sanitaria, realizan las labores de adecentamiento de las instalaciones."La limpieza básica y habitual no existe como tal en el conservatorio, y a pesar de mostrar nuestra preocupación ante la Delegación, no sabemos cómo y cuándo se va resolver esta situación", indicó Prieto que, asimismo, lamentó la falta de previsión por parte de Educación a la hora de cubrir dicha jubilación "incluso cuando la dirección inició la gestiones con antelación para evitar que el centro se quedara sin limpiadora".