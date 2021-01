El Colegio de Periodistas pide al director de Canal Sur la puesta en valor del servicio público de la televisión

Plantilla y audiencia

Varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se reunieron esta semana con el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, al objeto de conocer, de primera mano, las intenciones del Gobierno con respecto a este ente, tras el acuerdo firmado entre el PP-Ciudadanos y Vox donde se pone el foco en la gestión y los recursos de Canal Sur.El director general informó de todos los pormenores del acuerdo. Negó tajantemente que haya un recorte de 14 millones de euros en el presupuesto de 2021 a pesar de que Vox lo ha vendido a bombo y platillo. Según comentó, si se compara la cantidad asignada al ente en los presupuestos de 2020 y 2021, es prácticamente la misma.De todas maneras, dijo el director general, “la situación es complicada en el ente audiovisual”, pero “no hemos parado de trabajar para dar un cambio profundo en Canal Sur”, desde aumentar las horas de producción propia, establecer un plan estratégico, reducir los costes favoreciendo la producción musical y audiovisual en Andalucía, impulsando la transformación digital a través de lo que algunos medios han denominado el “netflix andaluz”.Asimismo, dejó claro que no se contempla el despido de ningún trabajador y que el acuerdo lo que sí ha puesto en una situación difícil a la entidad es en relación a la prohibición de la cobertura de vacantes por jubilación, ya que es una empresa con una media de edad de sus trabajadores superior a las 55 años y en los próximos años habrá muchas jubilaciones dejando mermados algunos departamentos. Por ello, decía el director “se va a elaborar un plan de empleo para afrontar la situación que se avecina en los próximos cinco años”.En referencia a la Fundación Audiovisual de Andalucía, el director general pretendía una transformación de dicha fundación que nació hace varios años con unos objetivos que no son los de ahora (por la existencia de decenas de asociaciones y otras entidades que realizan las mismas funciones). “Ha quedado obsoleta. Nosotros queríamos hacer un centro de estudios avanzados, pero no fue aceptado”.Mellado se mostró muy satisfecho por la plantilla de Canal Sur. “Hay grandes profesionales y estamos intentando mejorar nuestro servicio público y las audiencias”, a pesar de que él mismo reconoció que Canal Sur cerró el ejercicio de 2020 con unos datos de audiencia de 7,4 por ciento, un mal dato que lo atribuye a los primeros meses del Estado de Alarma.Por su parte, el Colegio le recordó al director la importancia de Canal Sur en Andalucía y la importancia de mantener un servicio público de calidad. Asimismo, el Colegio le invitó a contar con la Comisión de Deontología y Garantías del CPPA, un organismo independiente que puede arbitrar entre partes o realizar informes sobre temas deontológicos.