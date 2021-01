El Bruni Glass Iberia tropieza en el inicio de 2021

Colegio Virgen del Carmen 65--56 Bruni Glass Iberia Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

El Bruni Glass Iberia Montilla prolonga su crisis en el inicio del 2021, con una ajustada caída en la pista del Colegio Virgen del Carmen, uno de los rivales directos del conjunto de Agustín Leiva por pelear por los puestos altos de la clasificación. Un encuentro que comenzó con poco ritmo en ataque y malas defensas por parte de los visitantes, y que permitió al cuadro colegial distanciarse hasta de once puntos. Eso sí, las rotaciones y la presión constante permitió al Montilla volver a mejorar para cerrar el primer cuarto con 11-10.Una inercia que se mantuvo en el segundo acto, en el que se continuó mejorando en ataque, llegando incluso a tomar las primeras ventajas en el marcador (13-17). Sin embargo, una nueva relajación, auspiciada por el acierto exterior de los locales, hizo que el resultado al descanso fuese de nuevo favorable para El Carmen (33-28).El paso por vestuarios no cambió el chip de la situación, pues los locales continuaron sumando desde el triple, al tiempo que el Bruni Glass se mantenía a rebufo siempre en el marcador, logrando recortar distancias pero sin llegar a voltear la situación. No obstante, se entrarían en los últimos diez minutos con todo abierto.El rebote defensivo acabaría siendo clave para la derrota, y que se incrementó en este último periodo, concediendo muchas segundas oportunidades y el choque se convirtió en un constante intercambio de canastas que acabó con el definitivo 65-56.“Toca aprender de nuestros errores de cara a los partidos que nos quedan de aquí a final de temporada, mejorar el físico y, sobre todo, el rebote. Tenemos que seguir trabajando de aquí al final para poder competir la liga”, analizó Leiva al término del duelo.González (15), Gómez (10), Moreno (2), Román (6), Pérez (7), Bolaños (2), Montilla (4), Tinahones (-), Mayor (3), Martínez (-), Correderas (8) y Pastor (8).Álex Trujillo (2), Dani Estepa (14), Jorge Delgado (-), Adrián Ramírez (3), Agustín Mora (-), Ricardo Cruz (-), Julio Cerezo (3), Miguel Zafra (2), Álex López (2), Antonio Ruiz (13) y Antonio Jesús Ruiz (17).11-10, 22-18, 17-15 y 15-13.Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la liga provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Colegio Virgen del Carmen.