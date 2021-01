Ciudadanos rechaza invertir hasta 660.000 euros en tres propuestas planteadas en los presupuestos de 2021

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Montilla acaba de dar a conocer sus propuestas al borrador de los presupuestos municipales para este 2021 que, entre otras medidas, rechaza tres de las inversiones propuestas por el equipo de gobierno socialista y que supondrían un desembolso de 660.000 euros, a la vez que solicitan la creación de un 'fondo covid' con aquellas partidas no ejecutadas en 2020.En concreto, según ha trasladado el Grupo Municipal de Ciudadanos a través de un comunicado, las propuestas de la formación naranja pasan por la supresión de tres proyectos planteados por los socialistas, y que supondrían una inversión de 660.000 euros, dirigidos a la adquisición de El Parador, la instalación de césped de artificial en el Estadio Municipal, o la compra de un autobús. Una propuesta que, según Ciudadanos, responden a la necesidad de destinar dichas partidas a actuaciones directas que supongan una "aportación directa a la economía de Montilla".Asimismo, el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, ha solicitado la revisión de aquellas cantidades no ejecutadas en el pasado ejercicio de cara a crear un 'fondo covid' que dé apoyo a comercio, empresas de todo tipo, autónomos y negocios "que se ven a punto del cierre empresarial"; además de sufragar la adquisición de purificadores de aire por parte de los AMPA de la ciudad.Por otro lado, la formación naranja plantea otras medidas como dotar presupuestariamente a las distintas asociaciones y colectivos de partidas de subvención para desarrollar sus actividades durante la segunda mitad del año; crear una partida para la inversión en la transformación de los antiguos depósitos de agua en calle Juan Colín en un aparcamiento y un espacio lúdico; o impulsar ayudas a la modernización tecnológica del comercio.Por último, Ciudadanos reclama la creación de una partida para la recuperación del Plan de Rehabilitación de Viviendas, así como destinar un 5 por ciento de los presupuestos a aquellos proyectos o actuaciones que entiendan necesarios los vecinos de Montilla. "No cabe duda de que el año 2021 es un año de invertir en personas antes que en ladrillo. Y esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta por el equipo de gobierno para la elaboración presupuestaria 2021", ha señalado Urbano.