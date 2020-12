Marta Mesa sorprende en la gala final de 'Idol Kids' con una versión muy particular del éxito 'Peces de ciudad'

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: TELECINCO

Marta Mesa demostró anoche sobre el escenario del concurso televisivo, de Telecinco, que cuenta con una voz prodigiosa. Aunque finalmente la joven montillana no pudo alzarse como ganadora de la primera edición de este formato en España, Marta Mesa sorprendió en la última gala al público y al jurado gracias a su particular versión de, de Joaquín Sabina.Marta, que estuvo acompañada por los músicos montillanos Jesús Casas y José María Luque, llenó el escenario dede sentimiento y con su impresionante voz melodiosa emocionó a todos los presentes en el plató, y especialmente a Isabel Pantoja, que solo fue capaz de pronunciar las dos palabras que ya le dijo en una de sus actuaciones: "Eres tú"."La música me vuelve literalmente loca. Todo lo que hago es para la música, lo comparto con ella porque ella hace sentirme lo que soy", reconocía Mesa en su video presentación de, un programa al que llega tras participar con éxito en numerosas citas musicales, como el Festival Infantil y Juvenil de la Canción "Ciudad de Montilla", donde la joven de 14 años se ha convertido en ganadora habitual de las últimas ediciones, alzándose con el primer premio de la categoría Infantil en varias ocasiones.