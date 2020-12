María Jesús Sánchez | Origen

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ

¿Qué tal si volvemos al origen? A comprar a agricultores o pequeñas tiendas, donde la fruta y la verdura no conocen el frío. Volver a hablar con el librero, que nos conozca y nos recomiende lecturas para nuestra alma. Llevar a los niños a las bibliotecas, a escuchar cuentacuentos con ojos redondos de asombro y buscar por las estanterías libros que devorar por esos pequeños que todo lo absorben.Pena da ver ahora a los más pequeños moviendo solo el dedito sobre un cristal distante. Niños y niñas con ropa color pastel. ¿Para qué ponerles unos vaqueros tan pronto? Ya tendrán tiempo de ser adultos. Jugar a los disfraces, imaginar vivir en cuentos, crear castillos con dos mantas... No darle la historia mascada y empaquetada; no poner límites a sus ideas y aspiraciones.Hoy me he levantado viendo todo demasiado enlatado y plastificado. Tristes ratones que no salen del mismo laberinto artificial: comprar y comprar para llenar vacíos que antes cubrían los libros una y otra vez, las conversaciones del tú a tú, los abrazos y los besos.Lo reconozco: últimamente soy una rata que solo conoce un recorrido, a la que su mente le ha creado unas paredes limitadoras que no existen. Mi vida está llena de esquinas y muros. Me he aficionado a la compra por internet, lo confieso, y busco cosas que pasan por mi cabeza con el único objetivo de conseguirlas. Pero, ¿cuándo las voy a saborear?De nuevo me bajo del tren que corre y corre sin destino; miro al cielo, que hoy es azul; escucho a mi adorada Stacey Kent. Los sentidos se van imponiendo y me van bajando a la única realidad que existe: la de la vida. Saldré por el barrio y hablaré con gente real; compraré fruta con olor y buscaré en mi dormida librería alguna historia que me enganche y no me deje dormir. Quiero vivir.