IU critica la falta de diálogo del equipo de gobierno para confeccionar los presupuestos municipales para 2021

Demandas de la Policía Local

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, Francisco Lucena, ha criticado ante los medios de comunicación la falta de diálogo por parte del equipo de gobierno en la toma de decisiones sobre diferentes proyectos de futuro de la ciudad en las últimas semanas. En concreto, Lucena señaló a la falta de consenso con los grupos de la oposición sobre las 14 iniciativas presentadas a la convocatoria del programa, o al diseño de los futuros presupuestos municipales.El portavoz del Grupo Municipal de IU criticó que en las últimas semanas "la información que recibe la oposición sobre la actividad municipal es a golpe de noticia en los medios" sin que, señaló, se comunique con anterioridad a los grupos de la oposición.Una actitud por parte del equipo socialista que, para Lucena, no debe ser la línea de trabajo a seguir en cuestiones "de calado para el futuro de Montilla" como es el caso de los presupuestos o las iniciativas planteadas a los fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España Puede'.En este sentido, Lucena señaló que si bien es cierto que el Ayuntamiento contó con poco tiempo para plantear los proyectos a financiar a través de los fondos europeos, "no es forma de informar al resto de grupos a través de la prensa". "Probablemente compartimos la mayoría de estas iniciativas pero, dado que son proyectos que culminarán a finales del próximo mandato, deben de consensuarse con todos los grupos, ya que todos representamos a los montillanos", apostilló.En la misma línea, el portavoz de IU lamentó que aún no se haya dado a conocer el borrador de los presupuestos municipales para 2021, y señaló que, dada su importancia de cara a superar la crisis generada por la Covid-19, "debería trabajarse de manera conjunta por todos"."Desde IU estamos cumpliendo nuestro compromiso de ser una oposición participativa y constructiva", aseguró Francisco Lucena, quien adelantó que su grupo no apoyará unas cuentas que no tengan un marcado carácter social a través de medidas como la recuperación del Plan Municipal de Rehabilitación de Vivienda, un refuerzo del Plan de Inclusión Social o más fondos para las ayudas municipales a la dependencia.Asimismo, Lucena apuntó que la falta de información también se traslada a otras actuaciones de menor calado, como las actuaciones de urgencia en la Plaza de la Rosa con la demolición del murete, "sin que se haya presentado ningún informe técnico que avale esa necesidad de actuar precipitadamente", o sobre el reciente, entre otros.El portavoz de IU aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para mostrar su preocupación por las acusaciones lanzadas por los dos sindicatos mayoritarios en el seno de la plantilla de la Policía Local de Montilla –CCOO y USPLM– sobre unaen los últimos cuatro años."Ningún alcalde desde el inicio de la democracia ha dado orden para que no se tramiten las actas. Es muy grave que se corra ese velo de sospecha sobre la actuación del Ayuntamiento"; lamentó Lucena, quien invitó a los sindicatos a acudir al juzgado ante cualquier indicio de delito.