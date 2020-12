Córdoba produce más de 50.000 toneladas de aceite de oliva en los dos primeros meses de la nueva campaña

Demanda en el mercado

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja Córdoba) ha informado que la producción de aceite en la provincia de Córdoba se sitúa en 50.562 toneladas en los dos primeros meses de la nueva campaña. De esta forma, el balance de estos primeros meses supone una subida de un 35 por ciento con respecto al año pasado, cuando se alcanzaron las 37.427 toneladas de aceite de oliva en el mismo periodo.En cuanto a las salidas, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), las cifras en esta campaña se sitúan en 32.640 toneladas en comparación a las 45.860 toneladas del año pasado; y las existencias finales se encuentran en 51.709 toneladas, frente a las 60.683 toneladas en el mes de noviembre de la campaña 2019/2020.Por todo ello, la organización agraria ha destacado que “el ritmo de la recolección está siendo bastante bueno, a pesar de que en las últimas semanas la climatología está interrumpiendo las faenas, lo que por otro lado permite a las cooperativas y almazaras no se saturen”. Asimismo, han apuntado que, debido a la cogida temprana, el precio del aceite en estos meses "está siendo más alto que en la media del año".A nivel nacional, la producción durante el pasado mes de noviembre fue de 238.000 toneladas, lo que hace que el acumulado hasta la fecha se sitúe en las 275.500. En el caso de las existencias totales, a finales de noviembre son de 511.750 toneladas, prácticamente 114.500 más que en octubre.Junto a los buenos datos de producción, el pasado mes de noviembre se ha caracterizado por cifras históricas en lo que a salidas de aceite de oliva se refiere. En esta línea, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía) ha destacado que el ritmo de salidas "sigue siendo muy elevado" con 138.558 toneladas en el pasado mes a nivel andaluz."Estas cifras se sitúan en la buena media que se mantiene desde que comenzara la presente campaña el 1 de octubre, y hablan muy positivamente de la alta demanda que tiene en los mercados nuestro aceite de oliva", han apuntado desde UPA.Asimismo, UPA ha destacado la tendencia al alza de los precios en todas las categorías, principalmente el aceite de oliva virgen extra, que se encuentra en torno a los 2,67 euros el kilo de media, y el virgen en 2,01. Precios que, sin embargo, "siguen estando por debajo de los costes de producción medios".De este modo, a pesar de las buenas expectativas, desde la organización agraria ha remarcado que “el sector oleícola no puede bajar la guardia frente a la especulación". "Hemos de estar vigilantes para que cuando las almazaras y cooperativas estén a pleno rendimiento, el mercado no use este argumento para bajar los precios”, han indicado.