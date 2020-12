Antonio Luis Ramírez Durán pulveriza su propio récord de Andalucía de natación en 1.500 metros libres

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

De este modo, el deportista montillano pulverizó ayer su propio récord, que había fijado anteriormente en 18 minutos, 50 segundos y 84 centésimas, situándolo ahora en 18'47"57, más de tres segundos por debajo. "Le doy mucho valor a esta marca porque las condiciones de entrenamiento de estas últimas semanas no han sido las más adecuadas por motivos laborales, además de los días festivos y del confinamiento de diez días que he tenido que cumplir y, durante el cual, no he ni podido tocar el agua", aclara Ramírez Durán en declaraciones a"Espero seguir motivando a mis alumnos de Trisalus e incentivar la práctica deportiva por parte de cualquier persona, independientemente de su edad", declaró el laureado deportista montillano, quien aseguró que la clave de su éxito está en "proponerse un objetivo" y en "trabajar con constancia".Ramírez Durán quiso igualmente felicitar a sus compañeros de club, Pedro Serrano y Alberto Serrano, que también lograron fijar nuevos récords en sus respectivas categorías, toda vez que agradeció al Club Natación Córdoba la confianza depositada en él.