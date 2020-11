Gozo en la soledad

Montilla C.F. 1--0 U.P. Viso

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J. L. GÁLVEZ / MONTILA C.F.

Segunda victoria consecutiva para el Montilla C.F. en su retorno a División de Honor. Los hombres de Jesús Fernández obtuvieron un merecido triunfo por un tanto a cero ante la U.P. Viso, en un encuentro sin demasiada vistosidad en el Estadio Municipal de la localidad de la campiña cordobesa, pero con un Montilla más incisivo en ataque que su rival.El equipo local destacó sobre todo en la primera mitad, y con mejor presencia en el terreno de juego en gran parte de la contienda. La nota negativa fue, como no podía ser de otra manera, la ausencia de público en las gradas al estar la localidad montillana en zona de riesgo 4 debido al virus Covid-19 y por ello, estar prohibida la entrada de espectadores a los recintos deportivos.Así, la contienda comenzó vislumbrándose a un cuadro local que controlaba el esférico, moviendo el balón de un lado a otro del campo buscando espacios en la retaguardia visitante. Fruto de ello, llegó la primera oportunidad a los 6 minutos. Una mala salida con el balón del cuadro visueño permitió un barullo dentro del área que finalizó Javi Ruiz con un disparo que blocó el cancerbero en dos tiempos.Dos minutos después, una buena combinación entre Álex Girón y Santi Vázquez fue aprovechada por el atacante astigitano para realizar un centro al área que no encontró rematador. Instantes después, Javi Ruiz mandó un disparo muy desviado sobre el área visitante.Eran minutos de dominio auriverde, donde a la U.P. Viso le costaba salir de su campo y se veía superada por el alto ritmo que marcaba el plantel montillano. Pese a ello, este dominio no se tradujo en ocasiones excesivamente claras en los minutos posteriores, siendo una superioridad más visual que efectiva dentro del terreno de juego. Ya en la recta final, el Montilla abusó de los balones en largo, decayó en fluidez de juego y no encontró el modo de sumar peligro sobre la portería visitante. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, el Montilla tuvo dos acciones consecutivas sobre la meta visueña. Una jugada personal de Nacho provocó un mano a mano del atacante que, ante la salida del cancerbero, dio un pase atrás al que ningún compañero llegó cuando todo estaba a favor para anotar el primer tanto. Una ocasión desaprovechada que sería el prolegómeno al gol vinícola.A los 53 minutos, un balón suelto en el área no fue capaz de rematarlo en condiciones Santi Vázquez, cayendo posteriormente el esférico a los pies de Álex Girón que sí consiguió conectar bien con el balón, perforando la meta visitante con un disparo raso por bajo. El tanto llevó la alegría al banquillo vinícola, sabedores de la importancia de ponerse por delante en el marcador.El gol hizo despertar al cuadro visitante, que adelantó sus líneas y quiso mayor protagonismo en el partido. No obstante, la situación era controlada por todo momento por el Montilla, con una defensa inquebrantable y que en cada acción mostraba un poderío físico y táctico digno de mención. Varias acciones que acabaron con Jesús Robles y Nacho ensangrentados por varios golpes recibidos en sus rostros, endurecieron el encuentro.Por otro lado, los cambios se iban sucediendo en ambas escuadras, destacando el debut de Jorge Ortega con la elástica auriverde. El extremo retorna al conjunto montillano tras una temporada alejado de los terrenos de juego. Llegados al minuto 80, los nervios comenzaban a florecer en el Estadio Municipal. La U.P. Viso lo intentaba con más corazón que cabeza, subiendo su dinamismo en ataque, mientras, el Montilla resguardaba sus espaldas y esperaba al contragolpe para sentenciar la contienda.Con esta perspectiva, el marcador alcanzó el minuto 87. En ese momento, el plantel visueño ejecutó un córner que remató a bocajarro Álex M., salvando bajo palos José Rodríguez con una excelente parada. En la única ocasión de los visitantes, estuvieron a punto de obtener el empate. Por suerte para los intereses vinícolas, la oportunidad quedó en un susto y pasados seis minutos sobre el tiempo reglamentario, el colegiado decretó el final del encuentro.Con este triunfo, el Montilla C.F. alcanza los seis puntos en la clasificación, colocándose en segunda posición de su subgrupo, solo por detrás del Atlético Espeleño que suma 7 puntos. La próxima cita para los montillanos será el próximo domingo, en la Ciudad Deportiva “Decano del Fútbol Español”, ante el Atlético Onubense, filial del Recreativo de Huelva.José Rodríguez, Jesús Robles, José Carraña, Nacho, Santi Vázquez, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Álex Girón, Adrián Delgado, Ángel García y Antonio Vázquez. También jugaron Jorge Ortega, Soto, Chechu García y Juan.Manu Toro, Pablo, Manu, Álvaro, Ángel, Nolasco, Salvat, Pineda, Iván, Jurado y Paquito. También jugaron: Migue, Álex M., Antonio, Julio, Jensen y Álvaro.Álex Girón (m. 53).Haserfaty de Buyser, Elías (Málaga). Amonestó por parte local al jugador Alfonso Carraña. En el lado visitante, los amonestados eran Pablo, Paquito y Migue.Partido correspondiente a la tercera jornada del Subgrupo A del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, a puerta cerrada.