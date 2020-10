Salud atribuye a criterios epidemiológicos la realización de las pruebas PCR a los escolares en cuarentena

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Montilla supera actualmente los 200 escolares confinados, procedentes de 11 aulas distintas, tras detectarse al menos ocho casos positivos de coronavirus en los centros educativos de la ciudad. Sin embargo, tan sólo unas decenas de ellos han sido sometidos una prueba PCR para determinar un posible contagio entre compañeros, una situación que ha despertado las críticas entre los padres de los alumnos afectados.Según recoge el protocolo de actuación dado a conocer a los centros educativos al inicio del curso –y que están siguiendo las direcciones de los colegios de forma escrupulosa–, al detectarse un positivo dentro del aula se contacta con todos los alumnos de esa clase, o del grupo burbuja al que pertenezca, para iniciar un periodo de cuarentena de 10 días (inicialmente era de quince días) a la espera de ser contactados por los sanitarios para la realización de la prueba.Un protocolo único que, según la experiencia vivida en los diferentes centros en los que se ha detectado algún menor positivo, sólo se ha desarrollado tal cual en unos pocos casos, como el Colegio Salesiano o La Asunción. Mientras tanto, casos como el CEIP Vicente Aleixandre, San Francisco Solano o Gran Capitán, los alumnos deben cumplir diez días de aislamiento sin que se les llegue a realizar una PCR."No entendemos como se pone a los niños en cuarentena pero no se les realiza una PCR para descartar que haya contagio, más aún cuando tienen hermanos que tienen que seguir acudiendo al centro. Dicen que es porque usan mascarillas en las aulas y, en casos de Infantil, que porque llevan días sin haber contacto directo, pero lo cierto es que nos falta información", lamentó una madre que se ha visto obligada a cerrar su negocio para atender a sus hijos confinados esta semana.Una disparidad en la aplicación de los protocolos que desde el Área Sanitaria Sur atribuyen a "criterios epidemiológicos". "El protocolo es siempre el mismo y es sobre el que se trabaja, no ha habido ninguna variación, pero la aplicación responde a criterios epidemiológicos como el tiempo de contacto, si es estrecho o no, y otros factores", indicaron aUnos criterios que han provocado situaciones tan "irrisorias", según señalan los padres, como el confinamiento de escolares de clases donde no hay positivos pero sí en otras clases de la misma línea, mientras otros hijos acuden a clase a pesar del positivo de algún compañero, como ha ocurrido en los IES Emilio Canalejo o Inca Garcilaso, donde sólo se ha confinado a un reducido grupo de estudiantes.Según los últimos datos facilitados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Montilla registró ayer 29 personas infectadas en la última semana, cifra se eleva a 41 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 239 vecinos afectados por el covid-19, con 127 personas curadas y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.