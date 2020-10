El Club Baloncesto Montilla refuerza su plantilla con el fichaje de Adrián Ramírez, Álex Trujillo y Álex López

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: CLUB BALONCESTO MONTILLA

El Club Baloncesto Montilla ha dado a conocer esta semana sus tres últimos fichajes de cara a reforzar su plantilla para la temporada 2020/2021. Con la vista centrada en su cantera, de donde proceden Adrián Ramírez y Álex López, la entidad montillana no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con Álex Trujillo, procedente del CB La Rambla, dentro del equipo Sénior que estará bajo la dirección de Agustín Leiva.volverá a vestirse de corto tras más de dos años sin poder competir por falta de tiempo. De hecho, desde finales de 2018 ha estado entrenando cada temporada con el equipo montillano, aunque sin poder participar en partidos oficiales, de forma que este curso regresa “con más ganas y mejor que nunca”, según indicó el propio jugador montillano.Ramírez inició su andadura en el club en la categoría Cadete, entidad a la que perteneció hasta Júnior, antes de iniciar una nueva etapa como entrenador ayudante en La Rambla. A los 21 años decidió volver de nuevo a la cancha en el provincial del CB Fernán Núñez y al curso siguiente recaló de nuevo en Montilla por un breve periodo de tiempo.Ramírez, quien señaló que afronta la nueva campaña con "incertidumbre", aseguró que el objetivo del plantel montillano “no debería ser otro que pasarlo bien e ir todos a una, esforzándonos al máximo para poder competirle a cualquier equipo”.Por su parte, el cordobés Álex Trujillo, conocido deportivamente como Truji, aterriza en la entidad local procedente del CB La Rambla y con una notable experiencia en diversos equipos a sus espaldas. Formado en las categorías inferiores del Addipacor, fue en categoría Júnior cuando decidió enrolarse en el Salesianos, donde completó su etapa de formación. Asimismo, Trujillo disputó un curso y medio en el Udenci, antes de marcharse a Irlanda por motivos laborales y donde llegó a jugar en la primera división de la mano del Eanna Basketball hasta su regreso a España.“Cuando terminó la temporada me llamó el míster para ver si me animaba a unirme al proyecto y desde primera hora dije que sí. Me parece un proyecto muy bueno para poder subir de categoría y llevar a Montilla al lugar que se merece dentro del baloncesto cordobés”, afirmó el jugador cordobés, quien señaló que el objetivo es "estar en los puestos altos de la tabla peleando por el título, tanto en la liga regular como en los play off".Finalmente, el canteranoha sido el último fichaje dado a conocer por el CB Montilla para el equipo Sénior. Tras un periodo de ausencia en el club, el pívot formado en la entidad desde Minibasket hasta participar en el máximo representante montillano, estará esta temporada bajo la dirección de Leiva.“Para mí, el Club Baloncesto Montilla ha sido mi casa durante muchos años y, aun habiendo sufrido un parón, siento que vuelvo a ella, a mi hogar”, reconoció López, quien asegura encontrarse "con el doble de ánimos, de ganas de empezar a entrenar y dar el máximo, pero, sobre todo, con la esperanza de que esta nueva normalidad a la que estamos haciendo frente nos deje competir y disfrutar del baloncesto”.