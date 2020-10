Iprodeco renueva la plataforma 'Córdoba Shopping' para impulsar el 'ecommerce' con 100 tiendas digitales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) está realizando trabajos de mejora en la plataforma de comercio electrónicogracias a una nueva convocatoria de adhesión que permitirá a 100 nuevas empresas y cooperativas cordobesas digitalizar su negocio y comercializar sus productos o servicios a través de la plataforma digital.Con esta convocatoria –abierta hasta el próximo 30 noviembre o hasta agotar las 100 plazas disponibles–, Iprodeco pretende impulsar elen las empresas, lo que les permitirá pasar del negocio tradicional al digital; al igual que ofrece formación, no presencial y gratuita, impartida por profesionales para facilitar a las empresas el proceso de digitalización de su negocio.Además, se trata de una convocatoria que permitirá la asistencia técnica gratuita; el desarrollo de una estrategia de marketing digital y el mantenimiento de la plataforma para la resolución de incidencias informáticas que pudieran surgir en la plataformalo que contribuirá a la comercialización de productos y servicios online, con el propósito de ofrecer una respuesta a la demanda actual del pequeño empresario cordobés ante la situación económica actual provocada por el covid-19.En este sentido, esta nueva convocatoria pretende regular las condiciones de adhesión ay a la web app de la hostelería, a un número estimado de 100 autónomos, empresas y/o cooperativas cordobesas con la finalidad de facilitar la promoción y comercialización online de productos de origen cordobés preferentemente en los sectores agroalimentario, joyería, moda, artesanía, cosmética natural, así como servicios de ocio, rutas turísticas, cultura de nuestra provincia, y ahora también la restauración y gastronomía local.Por ello, desde Iprodeco se impartirá un itinerario formativo compuesto por una formación grupal con contenidos en manejo de la plataforma y web app, SEO, SEM y marketing digital; una tutoría individualizada para atender a las demandas de cada beneficiario; se recabará la información necesaria para su posterior carga en los contenidos de la plataforma (datos postales, descripción detallada de la empresa, fotos para la galería, pagina web, mensajería, pasarela de pago, cuentas en redes sociales, etc.); y se tutorizará la elaboración del catálogo de productos y servicios de las empresas/cooperativas (título y descripción del producto, peso y medida, fotos, etc.).Asimismo, se prestará asistencia a la empresa para su adhesión a la plataforma/web app y uso de la misma; y se asesorará en soluciones y aspectos relacionados con el comercio electrónico. Unas acciones financiadas por Iprodeco por lo que serán recibidas por las empresas sin coste para ellas."La situación económica provocada por el covid-19 ha revertido en la actualización tecnológica de la plataforma y en la implementación y desarrollo de una web app para ofrecer solucionesal rector de la restauración de la provincia cordobesa”, ha señalado la presidenta de Iprodeco, Dolores Amo.De esta forma, Amo ha apuntado que cuando en marzo se decretó el estado de alarma y la crisis sanitaria, Iprodeco comenzó a ofrecer a los agentes económicos y sociales, ayuntamientos y otros entes de la provincia cordobesa, no sólo la herramienta, sino también su experiencia en la transformación digital del tejido empresarial," haciendo más competitivas las empresas cordobesas”.Para dar una respuesta adecuada a la necesidad de disponer de un negocio online para paliar la caída de ventas físicas y la adaptación a la nueva normalidad “era necesaria una mejora técnica en la plataformapara disponer de una tecnología más moderna, con mayor usabilidad, accesibilidad, mejor experiencia al cliente y, fundamentalmente, fortalecer puntos débiles de seguridad que permitiesen la adhesión de nuevas tiendas digitales y la creación de un espacio para el sector de la restauración de la provincia cordobesa, independiente de la multitienda pero que se beneficia del posicionamiento web, dadas las características propias de los servicios de hostelería”, ha añadido Dolores Amo.En este sentido, la también vicepresidenta primera y delegada de Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades de la institución provincial ha resaltado que “en estos meses se han llevado a cabo los trámites y la adjudicación del contrato de alojamiento a un nuevo servidor para permitir el funcionamiento perfecto de la plataforma con más funcionalidades y tiendas y la web app auxiliar para el sector de la hostelería. La migración a este nuevo servidor ya se ha realizado con éxito”.“Además, se ha adjudicado el contrato de servicios de formación y el de mejora técnica de la plataforma y se están realizando trabajos previos para la migración segura de todas las tiendas y toda la información de cada una de ellas a la nueva versión, con informes de prueba de carga, configuración de la web app de la hostelería, redacciones de los manuales de administración de la plataforma y de la web app, formación al personal de Iprodeco para poder prestar la formación”, ha recalcado Amo.Finalmente, la presidenta de Iprodeco ha concluido asegurando que “es más que un, es un vivero de empresas cordobesas hacia la digitalización, lo que ha permitido ayudar al pequeño empresario a paliar los efectos de la pandemia, prueba de ello es que las ventas online en la plataforma en abril del 2020 se incrementaron un 257,50 por ciento, respecto al mismo mes en 2019. Además, desde abril hasta agosto las ventas continúan con una progresión al alza respecto al mismo periodo del año anterior”.