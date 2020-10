Montilla perderá la exclusividad de su ambulancia tipo A1 con la nueva reorganización planteada por Salud

El PSOE rechaza los recortes

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La nueva reorganización del transporte sanitario diseñada por la Junta de Andalucía pondrá en jaque a varios de los servicios sanitarios que se vienen prestando en la Campiña Sur cordobesa y, más concretamente, en Montilla. A la pérdida de una ambulancia para el traslado de pacientes en la localidad de Aguilar de la Frontera a favor de Puente Genil –una medida rechaza por los alcaldes de la comarca–, se suma la modificación del servicio de la ambulancia A1 de Montilla, que pasará de tener cobertura local a comarcal.En concreto, según recoge el documento dado a conocer por la Consejería de Salud, si bien Montilla mantendrá inalterable su servicio de UVI móvil, la ambulancia para traslados (tipo A1) estará de forma presencial en su base de Montilla al 50 por ciento, es decir, de 8.00 de la mañana a 20.00 de la tarde todos los días del año, y localizada el resto de la jornada, pero con una cobertura comarcal para los municipios vecinos de Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla y Santaella.Una modificación que supondrá ampliar los tiempos de respuesta y, por tanto, mermar la atención sanitaria de los vecinos de la ciudad. "Es una mala noticia para Montilla porque esta ambulancia, que hasta ahora estaba localizada para Montilla, se va a compartir con otros municipios y eso supone que, si la ambulancia tipo C (UVI móvil) tiene que salir, podría darse el caso de no tener este ningún transporte sanitario en Montilla", explicó ael alcalde de Montilla, Rafael Llamas.En este sentido, Llamas señaló que, junto a esta merma en el servicio de ambulancia de Montilla, la ciudad también sufrirá las consecuencias negativas de la pérdida de uno de estos vehículos en Aguilar de la Frontera, "dado que a veces daba apoyo a nuestra localidad"."Una vez más la Junta de Andalucía parece priorizar el apoyo a la sanidad privada porque, si bien son dos modelos que tienen que convivir, la sanidad pública no puede estar en detrimento de la privada", criticó el primer edil, quien mostró su rechazo a la reorganización planteada por la Junta de Andalucía "cuando más necesarios son los recursos en Sanidad".Por todo ello, Llamas solicitó a la Junta de Andalucía "que recapacite sobre esta reestructuración" de cara a que Montilla cuente en el futuro con la prestación de todos estos servicios, "y con el objetivo de que se refuercen los recursos existentes para mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos en unos momentos tan complicados".Por su parte, el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, se ha sumado a las voces críticas con la reestructuración planteada por la Consejería de Salud y que afectaría, especialmente, a la Campiña Sur. De este modo, Ruiz ha exigido al Gobierno andaluz que no retire la ambulancia convencional de Aguilar de la Frontera y ha asegurado que “en plena crisis sanitaria no vamos a tolerar más recortes por parte de la Junta de Andalucía”."La decisión del consejero Aguirre y la delegada Botella es un atropello a la ciudadanía por lo que desde el PSOE vamos a exigir que se rectifique y los vecinos y vecinas de Aguilar de la Frontera y del resto de la comarca reciban la atención que merecen", indicó Ruiz en una reunión mantenida con los alcaldes de la comarca.“Moreno Bonilla se marcó una hoja de ruta al inicio de la legislatura que era la de los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos y está usando la pandemia como excusa para llevarla a cabo”, criticó el secretario general del PSOE en la provincia, quien añadió “el colapso de la Atención Primaria tiene un único responsable que es el presidente de la Junta de Andalucía, mientras que los profesionales de la sanidad pública de nuestra tierra lo están dando todo y haciendo un esfuerzo sobrehumano para atender a la ciudadanía”.