La montillana Virginia César renueva una temporada más como personal técnico del RCD Espanyol Femenino

La médica montillana Virginia César, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, volverá a vestir esta temporada la camiseta del RCD Espanyol como parte de su equipo técnico por segundo año consecutivo. De esta forma, la entidad catalana vuelve a confiar en esta profesional para la atención de sus jugadoras, que este año retoman la competición "con ganas e ilusión".

En este sentido, César reconoció aque se enfrenta a la nueva temporada "con mucha ilusión" tras paralizarse la actividad el pasado mes de marzo como consecuencia de la alerta sanitaria por el coronavirus, lo que obligó a suspender una competición que, finalmente, no se reactivó."Estoy muy contenta de volver al club donde me han tratado siempre muy bien, a pesar de que el fútbol sigue siendo un deporte muy masculinizado en todos los aspectos", apuntó la médica montillana sobre su nueva etapa en el RCD Espanyol donde, aunque vinculada al equipo femenino, tiene contacto con jugadores –tanto masculinos como femeninos– de todas las categorías base.Una experiencia que le ha permitido sentirse "mejor, más cómoda y con ganas de seguir aprendiendo cada día", además de adentrarla en una práctica deportiva más a lo largo de su trayectoria –muy vinculada a la natación y al baloncesto, deportes que ha practicado desde la infancia–. "Es un mundo que me está encantando y a pesar de tener sus partes negativas, ya que todos los fines de semana hay trabajo, es muy satisfactorio ver cómo los jugadores se recuperan gracias a tu trabajo", apuntó.