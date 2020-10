El Cross Batalla de Munda protagoniza unas camisetas solidarias a beneficio de familias en riesgo de exclusión

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Una de las citas deportivas con más proyección de Montilla de la última década, el Cross Batalla de Munda, ha servido de inspiración a varias empresas montillanas para diseñar unas camisetas solidarias a beneficio del colectivo "No me abandones en la cima", una asociación solidaria que destinará la recaudación a través de esta iniciativa a apoyar a familias en riesgo de exclusión social.Apartment Sun & Mar, Multiservicios Gabi, Sur Industrial Avances Tecnológicos y Deportes Mundatrail han unido esfuerzos para poner en marcha esta iniciativa dirigida a apoyar a esta asociación solidaria que, desde el inicio de la pandemia, ha reforzado su trabajo con las familias en riesgo de exclusión a pesar de las suspensión de todos los eventos deportivos a través de los cuales recaudaban fondos para su actividad."Los organizadores del Cross Batalla de Munda venimos colaborando desde hace años con "No me abandones en la cima" para recaudar fondos a través de esta actividad para el tratamiento de niños con necesidades especiales. A raíz de la crisis sanitaria, el colectivo ha visto como se ha reducido sus fuentes de recursos, por eso surgió esta idea de hacer unas camisetas solidarias", explicó Miguel Ángel Feria, portavoz de la asociación Montilla Running & Barefoot, encargada de la organización de la cross, y propietario de Deportes Mundatrail.De esta forma, los fondos obtenidos a través de la venta de estas camisetas solidarias –que tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse a través del email montillarunning@hotmail.com – servirán para apoyar económicamente, en un primer momento, a dos familias numerosas cordobesas en riesgo de exclusión social para cubrir sus necesidades básicas.