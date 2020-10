Cambio de roles

Poniente ya no es terreno maldito para el Montilla C.F. Durante más de una década, el cuadro vinícola visitó el feudo cordobés, cediendo una y otra vez ante los capitalinos. Por suerte para los intereses montillanos, la historia ha cambiado. Dos victorias consecutivas en el estadio del Ciudad Jardín C.D., la última en la matinal de hoy, dan por zanjado una historia que comienza a ser favorable. En un encuentro dominado por los de Jesús Fernández en prácticamente la totalidad del choque, el gol de Santi Vázquez al borde del descanso sirvió a los auriverdes para sumar el primer triunfo liguero.La mañana comenzó en la capital con las necesarias medidas de seguridad sanitaria aprobadas las autoridades políticas. Controles de temperatura y toma de datos personales a todas las personas asistentes al encuentro, uso obligatorio de mascarilla y geles hidroalcohólicos, distancia de seguridad entre cada asiento y organización de entradas y salidas al recinto deportivo por distintas zonas para evitar aglomeraciones.Tras esta primera fase, el fútbol recuperó el protagonismo.El Montilla comenzó dominante, con el esférico en su poder y con acercamientos al área rival. La primera oportunidad llegó a los siete minutos, un centro al área fue rematado por José Carraña en boca de gol. Su remate se fue por poco. Los montillanos presionaban la salida de balón del Ciudad Jardín, el balón rondaba la meta local y las oportunidades se iban sucediendo.Una jugada de tiralíneas fue culminada con un pase al hueco de Álex Girón para Nacho que, por centímetros, no conectó con el esférico cuando tenía toda la portería a placer. Instantes después, el cuadro vinícola continuó perdonando a su rival. Un balón en largo que recogió Santi Vázquez finalizó con un lanzamiento por encima del larguero.

A pesar de las ocasiones, el control del balón y la fluidez en el juego, el Montilla no conseguía adelantarse en el marcador. Faltaba contundencia en ataque, y Nacho, tras un pase raso de Adri Delgado, volvió a errar de cara a puerta. Una infinidad de oportunidades en todo el primer acto servían de antesala para el momento clave de la contienda.En el minuto 46, José Carraña realizó un centro medido al área que Santi Vázquez utilizó para mandar el esférico al fondo de las mallas con la testa. La justicia llegó a Poniente, yéndose el Montilla al descanso con ventaja en el marcador.A la vuelta de los vestuarios, el choque empezó con un Ciudad Jardín más intenso. Los de Carlos Losada daban un pase adelante, mientras, el Montilla seguía sereno en el partido, con las ideas muy claras y calmando los ánimos de su rival. Los cambios se fueron produciendo en ambos lados, sufriendo el cuadro visitante la lesión de Pedro Caballero y las molestias de José Carraña; circunstancias inesperadas que trajeron más cambios de los esperados por parte vinícola.Con todo ello, los montillanos eran conscientes de los huecos que dejaba atrás un Ciudad Jardín más emprendedor en ataque, fruto de ello, llegó otra nueva opción para el Montilla. Santi Vázquez mandó un esférico al área que se paseó por las inmediaciones de la portería capitalina sin rematador alguno.Tras esta ocasión, el partido cayó en dinamismo hasta alcanzar los diez últimos minutos. En este tramo final, llegó una oportunidad para cada equipo. Primero pudo sentenciar el Montilla, con un nuevo centro de Santi Vázquez que Juan no alcanzó por un palmo en boca de gol. Ya en el descuento, y debido a un despiste defensivo, el Ciudad Jardín tuvo el tanto del empate en un remate libre de marca de Arturo que se marchó cerca de la portería.Con el susto en el cuerpo, los montillanos aguantaban el arreón final de su rival y alcanzaban los tres puntos en liza. Victoria de gran importancia para los de Jesús Fernández, que ocupan gracias al triunfo la sexta posición con tres puntos. La próxima cita será el domingo 1 de noviembre, a las 12.30 horas en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, ante la U.P. Viso.