5 cosas que a lo mejor aún no sabes sobre las ruletas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La ruleta es uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo. Cada año millones de personas disfrutan apostando y probando suerte en este divertido juego. Desde que la ruleta fue creada, han surgido muchas anécdotas y curiosidades en torno a ella, entre ellas las 5 que a continuación te mencionamos:El mayor premio que se han ganado en la ruleta con solo una apuesta, lo ganó un hombre de 32 años en Las Vegas. Un día Ashley Renell reunió todos sus ahorros y se dirigió hasta el Plaza Hotel & Casino, ahí hizo la apuesta más importante de su vida, apostó doble o nada al número 7 del color rojo por 135.300 dólares. Para su sorpresa, la suerte estaba totalmente de su lado y la bolita de la ruleta paró justo en el número al que había apostado todo su dinero. Ese día Ashley Renell convirtió sus ahorros en 270.600 dólares. Renell decidió darle al crupier una propina de 600 dólares.Si estás empezando a adentrarte en el mundo de los juegos de azar y deseas probar suerte con la ruleta, es probable que no sepas aún que existen diferentes tipos de ruletas, de todos ellos las más populares son la ruleta americana y la ruleta europea. Estos tipos de ruleta se diferencian entre sí porque la europea cuenta con una casilla 0 y la americana con una casilla 0 y otra 00. Estas casillas son las responsables de que la casa gane, por este motivo, es más probable ser ganador en la ruleta europea que en la americana.Seguramente nunca has pensado en sumar todos los números que forman la ruleta, pero si lo haces, notarás que dicha suma da como resultado la, el número que muchas personas dicen es del diablo. Aunque lo parezca, esto no es una simple coincidencia, el creador de la ruleta actual fue el francés Blaise Pascal, un gran matemático y filósofo que deseaba todo estuviera en perfecta armonía para comprobar la teoría de la probabilidad, incluso la cifra que resultaría de la suma de todos los números de la ruleta.En una famosa película, el agente encubierto James Bond juega a la ruleta y apuesta al número 17. En la vida real, este número tiene las mismas probabilidades que los otros números de la ruleta de resultar ganador, sin embargo, es el más apostado por los jugadores. Los fanáticos de la ruleta creen que este número primo e impar es el de la suerte, ya que se encuentra en el centro y fue el que el espía ficticio eligió durante la escena del casino. La gran popularidad de la ruleta ha hecho que aparezca en las más famosas películas y series de televisión, tales como Friends, Misión Imposible y Danger Man.Al sur de China, una excolonia portuguesa que actualmente es la región china más densamente poblada del mundo, y también, la capital mundial de la ruleta. A excepción de Macao, donde hay más de 40 casinos, en todas las regiones de China el juego está prohibido, por este motivo, este lugar es visto como las “Vegas de Asia” y es visitado por millones de personas. En Macao se generan más ingresos que en Las Vegas, y el juego de mayor demanda y popularidad entre los jugadores es la ruleta, en el que se recaudan miles de millones de euros todos los años.