Mercedes Obies | La serendipia de mi propio caos

MERCEDES OBIES

Cuando dejas de esperar que las cosas pasen, es cuando realmente todo se pone en marcha y sucede. Entiendes que nada es para siempre y que todo eso que antes dolía ya ha dejado de escocer. Comprendes que te necesitas más que a nadie en el mundo. Que no existe amor más real, que el amor propio.He necesitado tocar fondo de verdad, verme sin fuerzas y sacar luz de la infinita oscuridad. Lo he conseguido. He sentido alivio y esa paz conmigo misma que tanta falta me hacía. Me he encontrado entre tanto caos, entre tanto desastre. Ahora soy consciente de que no tengo ningún límite que sea capaz de frenarme. Porque pienso ir a por todas, pienso ir a por mí.Sé que el miedo siempre me mantendrá alerta, pero no impedirá que me lance a por lo que quiero. Todos escondemos esa fuerza que no somos capaces de ver. Pero os aseguro que nada ni nadie podrá arrebatarnos nuestra felicidad.Por eso mismo, me prometo no volver a olvidarme. No volveré a sentirme pequeña ahora que sé que soy infinita. Voy a lanzarme a por todas. Me apetece vivir y aprovechar cada etapa de mi vida. Amaré todo mi caos dentro de tanto desastre. Porque es mi esencia y no voy a descuidarla nunca más.Por mí, ahora y siempre. Me quiero.