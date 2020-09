La industria de los casinos online experimentan un crecimiento de un 250 % en menos de una década

Cifras actuales del mercado

Perspectivas de futuro

¿Qué ofrecen los casinos online para propiciar su expansión y crecimiento?

Ventajas de los casinos online frente a los físicos

Sin desplazamientos

Sin restricciones horarias

Gran variedad de juegos sin esperas

Discreción

ISRAEL GUERRA / REDACCIÓN

Los casinos online aumentan exponencialmente su presencia en internet, permitiendo que muchos jugadores tengan cada vez más opciones a la hora de elegir un juego online.Laofrece a los usuarios de la red diferentes formas de entretenimiento. Uno de los sectores que crece a buen ritmo es el de los, que permite jugar a cualquier hora desde cualquier lugar. Las nuevas tecnologías han hecho posible que en los. Para garantizar esa seguridad y para tranquilidad de los jugadores, estas plataformas se rigen por la legislación que establece el Estado al respecto. Es importante, en este sentido, que los consumidores solo jueguen en casinos legales autorizados, para que no se sufra ningún tipo de estafa, engaño o falta de protección.Los datos del crecimiento de la industria del juego y las apuestas online en los últimos años es exponencial a nivel global. En el caso concreto de España, desde el año 2013 hasta el 2020, elNo es de extrañar que, ante este panorama, los gobiernos hayan decidido aportar por este tipo de negocio y fomentarlos, con una legislación que protege esta, tan importante.Algunos de los más populares entre losson los, el póker, la ruleta, el blackjack o el bingo.La situación actual que viven los casinos online es muy optimista y todo hace augurarle un buen futuro en los próximos años a. Los expertos aseguran que a este sector todavía le queda un gran margen de crecimiento, especialmente en los países de Latino América y Asia.Las, por su parte,, pues como se ha comentado con anterioridad, es mucha la recaudación que se obtiene de los impuestos que paga este sector.Uno de los principales atractivos que ofrecen estasson laspara los jugadores que se inician en la experiencia o los. De esta forma, los usuarios que se sienten atraídos pueden probar si realmente les convence ese casino online antes de apostar dinero de verdad.Ya sea por, o con la intención de, son muchos los ciudadanos que han probado este tipo de entretenimiento en alguna ocasión y muchos los que se convierten en usuarios habituales. En este sentido, esto es lo que ofrecen los casinos virtuales para sumar adeptos cada día.En primer lugar, losson un, y los jugadores pueden hacer sus apuestas como si estuviesen delante de una mesa con un crupier. De hecho, son muchas las plataformas de casino que cuentan conparaEn segundo lugar, las, pero con comodidad, tranquilidad e intimidad de poder hacerlo desde casa o desde cualquier otro lugar, sin necesidad de desplazarse a locales físicos. A esto se le une el echo de, pues siempre permanecen abiertos, como cualquier negocio en internet.En tercer lugar, laque ofrecen no tiene los límites propios de los casinos físicos, que deben ajustarse al espacio que tengan disponible en el local.El crecimiento de las plataformas de juego de casinos online se ven beneficiadas del crecimiento que están teniendo todo el sector del ocio virtual. Es una adaptación a los nuevos tiempos de los casinos físicos yLos consumidores de hoy se han acostumbrado a las bondades del entorno virtual, y una de las más evidentes, pero no por ellos menos importante, esEs otra de las ventajas que ofrece el mundo del ocio virtual, poder disfrutar de él en cualquier momento,. De esta forma, el jugador elige cuándo puede o realmente le apetece disfrutar de estos juegos de casino en línea.Como ya sea comentado, al no existir u espacio físico al que amoldarse,. Así mismo, no hay que esperar, tal y como ocurre en el mundo físico, porque el juego esté ocupado por otra persona.Esta ventaja también es muy valorada, pues son muchos los jugadores que prefieren llevar esta actividad con la, manteniendo el anonimato.