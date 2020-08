FACUA pide a las comunidades autónomas que "sigan el ejemplo" de Galicia y prohíban fumar en la vía pública

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a las comunidades autónomas que "sigan el ejemplo" de Galicia y prohíban fumar en la calle si no puede mantenerse la distancia de seguridad, como medida para evitar la posible propagación del covid-19. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que está ultimando la aprobación de una norma que prohibirá fumar en la calle o lugares públicos si no es posible mantener una distancia de seguridad que asegure que quitarse la mascarilla para coger el cigarro no implica riesgo de contagio. Esta medida empezará a aplicarse a partir de mañana y también afectará a las terrazas de establecimientos hosteleros.En este sentido, FACUA insta al resto de comunidades autónomas a "plantear con la mayor brevedad posible" medidas similares que eviten que el tabaco se convierta en un factor de contagio por covid-19 en los espacios públicos en los que es imposible una distancia de separación adecuada, "ya que la necesidad de quitarse o bajarse la mascarilla para fumar elimina la protección que ofrece este elemento".La asociación recuerda que, junto a una treintena de organizaciones, ya se había dirigido anteriormente al Gobierno para reclamarle la prohibición del tabaco en las terrazas y que declarase los establecimientos hosteleros espacios sin humo y sin vapores.En el manifiesto, las organizaciones solicitaban al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ampliación de los espacios sin humo y sin vapores a todos los lugares públicos donde se aglomera gente como playas, paradas de autobús o entradas de edificios y que actúen sobre el consumo de tabaco y dispositivos electrónicos en los espacios hosteleros.Así, recordaban que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica recomendó a la población no fumar en terrazas ni espacios públicos durante el periodo de desescalada, al considerar que son lugares donde puede aumentar el riesgo de contagio tanto para fumadores como para su entorno. "Al fumar y exhalar el humo, ya sea tabaco convencional o dispositivos electrónicos, se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosa", afirmaba.La Organización Médica Colegial, por su parte, recomendaba encarecidamente no fumar ni vapear en terrazas al aire libre, ya que al haber sustituido a los interiores de los establecimientos hosteleros, podía aumentar el riesgo de contagio de covid-19.