Emergencias 112 atendió 883 incidencias por accidentes de tráfico en Córdoba en el primer semestre del año

Recomendaciones a la población

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Emergencias 112 Andalucía gestionó un total de 883 incidencias relacionadas con accidentes de tráfico durante el primer semestre de 2020 en la provincia de Córdoba, según ha informado este servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.Esta cifra supone un importante descenso (31,6%) respecto al dato del ejercicio anterior, cuando en el mismo periodo de tiempo se llegaron a atender un total de 1.291 avisos de este tipo. Entre las causas que motivan esta bajada en el número de incidencias hay que tener presente las limitaciones a la movilidad decretadas durante los meses de la crisis del coronavirus.Así, en el mes de abril se gestionaron sólo 46 incidentes por esta causa, cuando en el mismo periodo del año 2019 se llegaron a atender 216. También se registró una importante bajada en mayo (100 frente a los 206 del pasado ejercicio) y marzo (135 frente a los anteriores 212). En la tónica de pasadas ediciones se encuentran los meses de enero (con 224 incidentes por accidentes), febrero (219) y junio (con 159).Córdoba es una de las provincias con menor número de incidencias por accidentes de circulación entre enero y junio, con un total de 883. Esto supone un 6,74 por ciento del total de incidentes registrados en toda Andalucía, donde se llegaron a contabilizar 13.087.En el desglose por provincias, Sevilla es la que más incidencias por siniestros viales contabiliza, con un total de 3.329, seguida de Málaga con 2.850. A continuación se sitúan Granada (1.646), Cádiz (1.521) y Almería (1.345). Por su parte, en Huelva se atendieron 760 requerimientos por accidentes de tráfico y 753 en Jaén.Desde el servicio Emergencias 112 Andalucía se facilita a la población una serie de recomendaciones para ayudar a actuar en caso de accidente de tráfico y de medidas de autoprotección para una conducción segura con motivo de los desplazamientos que se realicen durante los meses de verano.Si se sufre o se presencia un accidente de circulación es fundamental seguir la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer, teniendo siempre en cuenta que debemos actuar de forma acorde a nuestros conocimientos para no causar más daños a los heridos.Para ‘Proteger’ la zona del siniestro y a los posibles afectados, se intentará detener el vehículo fuera de la calzada y señalizarlo con los triángulos de emergencia a una distancia mínima de 50 metros, de manera que sean visibles, al menos, desde 100 metros. Se encenderán las luces de emergencia y se apagará el motor, hay que ponerse el chaleco reflectante y no fumar.A continuación, es necesario ‘Alertar’ a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitando con calma al gestor telefónico el lugar donde se ha producido el accidente de la manera más exacta posible (matrícula de la carretera, kilómetro y sentido de la circulación), y precisando si se han producido heridos y cuántos, así como el estado de los mismos.Todo conductor está obligado a ‘Socorrer’ en estos casos, pero siempre en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos y sin arriesgar su propia integridad física. Además, si ya hay más ciudadanos ayudando a las víctimas es mejor no hacerlo para evitar la confusión y posible entorpecimiento.Recordar además que en caso de accidente de tráfico, siempre se puede llamar al Teléfono de Emergencias 112, que es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año. Además, para proteger y dar respuesta a los turistas y visitantes que se desplazan a Andalucía durante el verano, desde el 112 Andalucía se atienden los avisos recibidos en inglés, francés, alemán y árabe, además de en castellano.