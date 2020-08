El sindicato CGT denuncia a la Consejería de Educación ante la Inspección de Trabajo por el inicio del curso

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ante la Inspección de Trabajo "por el grave riesgo que entraña para la comunidad educativa el incumplimiento de las medidas básicas de prevención frente a la covid-19 en el inicio del curso 2020/21".Tal y como destacó ayer el sindicato, el primer principio de actuación para el inicio del curso 2020/21 según la instrucción 10/2020 de 15 de junio recogía, expresamente, que "se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo", algo que queda "muy alejado de la realidad".Para CGT, "la incorporación en septiembre del alumnado y del personal a los centros educativos andaluces supone un riesgo elevadísimo de contagio ante la falta de recursos para cumplir las medidas de control de la pandemia y evitar su propagación".En ese sentido, la organización ha hecho hincapié en que "no se exige la distancia de seguridad de 1,5 metros que recomiendan las autoridades sanitarias ni se limita el aforo máximo que permita mantener esa distancia de seguridad" algo que, sin embargo, "sí se está cumpliendo a rajatabla en las delegaciones territoriales de Educación".Por otro lado, CGT sostiene que conceptos como los de "grupo estable" o "burbuja" no tienen "ningún rigor", según demuestran estudios como el de la Universidad de Granada sobre los potenciales contagios en las escuelas, "que inevitablemente supondrían la propagación más allá de ésta, entre los miembros de las familias de estudiantes y del personal que trabaja en los centros".Asimismo, la organización sindical ha lamentado que se obligue al "personal más vulnerable" a incorporarse en septiembre "con total normalidad" a su puesto de trabajo, "poniendo en grave riesgo su salud y su vida" sobre la base de que "en los centros de trabajo el riesgo será similar al comunitario"."Se obvia la exposición de riesgo que supone el contacto estrecho con casos sospechosos de infección por el covid-19 en espacios cerrados a una distancia menor de dos metros durante más de 15 minutos y tampoco se ha actualizado información de estudios recientes sobre transmisión del virus en aerosoles o el elevado porcentaje de asintomáticos entre los menores que van a convivir en los centros educativos y que tienen la misma capacidad de contagio y transmisión que los enfermos con síntomas", subrayó ayer CGT.A juicio de la Confederación General del Trabajo, con el arranque del curso 2020/2021 "se elude la normativa general, como la que impide reuniones de más de diez personas, y se llenan las aulas con ratios muy elevadas y en ocasiones ilegales", toda vez que "no se garantiza el suministro de Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios y, ni siquiera, mascarillas quirúrgicas para los trabajadores o geles en los centros"."Restan poco más de diez días para la incorporación a los centros educativos y la mayor inversión que ha realizado hasta el momento la Consejería de Educación es en publicidad de autobombo para tranquilizar a las familias y comprar unas tablets", denunció ayer CGT, que defendió que "es mucho más urgente ahora buscar y adecuar nuevos espacios, como escuelas de campaña si hacen falta, para la actividad educativa y, posteriormente, mejorar infraestructuras y construir nuevos centros".De igual modo, desde el sindicato defendieron la necesidad de contratar más profesorado y personal de administración y servicios, especialmente de limpieza, "para garantizar unas medidas mínimas de prevención y control de la pandemia". Para CGT, "la falta de recursos para una escolarización segura le va a salir muy cara a toda Andalucía en vidas, salud, gastos sanitarios, negocios y familias arruinadas".