El Ayuntamiento de Montalbán confirma otros trece casos positivos por covid-19 en las últimas 24 horas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montalbán ha confirmado esta tarde, por medio de un comunicado oficial, otros trece casos positivos por covid-19 en el municipio, lo que eleva a veintidós las personas afectadas desde el pasado martes. Las cifras contrastan con las ofrecidas esta misma mañana por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía que, como, solo reporta nueve vecinos infectados en los últimos catorce días."El Ayuntamiento de Montalbán informa que a fecha de hoy, 14 de agosto, se han confirmado trece casos positivos nuevos de covid-19 en nuestro pueblo", arranca el comunicado oficial, que añade que los "casos confirmados por las autoridades sanitarias suman un total de 22 personas, desde el día 11 de agosto hasta hoy".Según el Consistorio montalbeño, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está llevando a cabo "labores de rastreo para seguir llevando a cabo la detección a través de las pruebas PCR de aquellas personas que puedan dar positivo en covid-19", por lo que se ha instado a las personas que hayan podido tener contacto con alguna persona que haya sido confirmada como positivo que se pongan en contacto con el SAS a través de Salud Responde "para recibir información y obtener cita previa para realizar la prueba PCR"."Desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Montalbán se pide, como mayor medida de prevención, la responsabilidad individual y colectiva para atajar esta situación negativa, acatando las normas que desde las autoridades sanitarias a diario nos recuerdan y exigen para evitar poner en riesgo a cada uno de nosotros y al resto de personas de nuestro entorno", continúa el comunicado.En días anteriores, desde el Ayuntamiento de Montalbán pidieron "responsabilidad y compromiso para protegernos de manera colectiva". Así mismo, desde el Consistorio rogaron que no se difundan "bulos ni datos falsos o no contrastados por las autoridades para no confundir a la población y entorpecer el trabajo de las instituciones".