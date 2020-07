Buzón del Lector | Una decisión arbitraria

MARÍA ROSARIO LUQUE TRILLO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude una queja sobre la, una vía que conecta la Plaza de la Rosa con la calle Gran Capitán, en pleno casco histórico de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Escribo esta carta desde el hartazgo de ver cómo se ha tomado la decisión de peatonalizar la calle José de los Ángeles de manera completamente arbitraria y tras no recibir ni una sola respuesta por parte de nuestro Ayuntamiento. Y también dirijo estas palabras por la forma en la que nos han ninguneado a comerciantes y vecinos, a los que ni tan siquiera se nos ha consultado o informado de esta medida, faltando además a la verdad cuando se ha defendido que nos habían consultado y que estábamos de acuerdo con estos cambios de tráfico.Pienso que han creado un problema donde no lo había, pues esta zona ya se cerraba al tráfico en horas de afluencia. Ahora, sin embargo, han dificultado el acceso al centro que, si ya estaba solo, esto ya acaba por rematarlo. Desde mi punto de vista, no se ha creado una calle peatonal: han habilitado una calle-terraza en la que los peatones, a veces, ni siquiera tienen sitio para poder pasar. Puede que se haya beneficiado a negocios que trabajan sobre todo por las noches pero, sin duda, han perjudicado a los que lo hacemos durante el día.La lógica de seguir la peatonalización de la Corredera con la Plaza de la Rosa que argumentó el jefe de la Policía Local en una entrevista en la radio se rompe desde el momento en que todo el tráfico fluye desde la calle San Luis hacia Arcipreste Fernández Casado y, ahora, a más velocidad que antes por parte de la mayoría de los vehículos.Por otro lado, el doble sentido en la calle José de los Ángeles es un problema en tramos donde no caben dos coches. A su vez, me parece una barbaridad la carga y descarga en la zona, pretendiendo que hagan la entrada o salida marcha atrás, como me recomendó un agente de la Policía Local.Añado como argumento en contra de esta decisión el hecho de haber dejado sin transporte urbano el centro urbano. ¿Cómo pretenden que los mayores vayan a citas ambulatorias y hospitalarias? ¿ Bajando hasta la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo?Termino explicando mis motivos para utilizarcomo vía para hacer llegar estas quejas. Y es que he escrito a todas las direcciones de correo electrónico de las áreas que pudieran estar implicadas en esta medida e, incluso, a las que no tienen nada que ver con este tema. Y de todas ellas he recibido la misma respuesta: ninguna.También me he dirigido aldel Ayuntamiento y he de decir que la persona que lo gestiona ha sido la única en responder amablemente, aunque no haya servido para nada. Por último, he hecho llegar por vía reglamentaria, a través del Registro, un escrito al que tampoco han respondido.Después de todo esto, creo que lo de "participación ciudadana" y "transparencia" es un mero adorno que queda muy bonito pero que no sirve para nada. Mi conclusión, por tanto, es que la soberbia a la que lleva una mayoría en una institución es nefasta pero si, además, viene de un partido de "izquierdas", resulta muy triste.