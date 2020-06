La FAMP denuncia que el Plan de Empleo de la Junta no cumple con las expectativas exigidas por los municipios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha denunciado que el Plan de Empleo anunciado por la Junta de Andalucía "no cumple con las expectativas" formuladas por los ayuntamientos andaluces. Así lo manifestó durante la última reunión de la Ejecutiva y del Consejo Municipalista Andaluz, en la que se ofreció información sobre el encuentro que mantuvo este martes con el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno.“Reivindicamos un plan de empleo de, al menos, el mismo importe de los puestos en marcha en 2018, dotados de 278 millones de euros, ante la grave situación socioeconómica en la que se ven afectadas miles de familias andaluzas por la crisis provocada por el Covid", señaló Rodríguez Villalobos, quien lamentó que el Plan de Empleo que propone la Junta aporte 115 millones de euros menos de los que serían necesarios.El presidente de la Junta anunció en el Parlamento de Andalucía un plan de empleo con los ayuntamientos para crear entre 17.000 y 19.500 puestos de trabajo, con un presupuesto de 163 millones de euros e indicó que esta medida era una de las demandas que le planteó el presidente de la FAMP.Sin embargo, la Ejecutiva y el Consejo Municipalista han anunciado que esta noticia “no cumple con la demanda que se le hizo ni con la expectativa de lo solicitado" pues, a juicio de la FAMP, "un plan de 163 millones de euros se queda muy por debajo de lo puesto en marcha en ediciones anteriores”.Por eso mismo, Villalobos reclamó que los nuevos planes de empleo respondan a las reivindicaciones que han hecho los alcaldes y alcaldesas de los órganos de gobierno de la FAMP, entre las que destacan la petición de que las entidades locales no tengan que asumir ninguna cofinanciación y que tengan presupuesto suficiente para abonar el salario y la seguridad social de las personas contratadas, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019.Rodríguez Villalobos recordó que, en esta reunión con Moreno Bonilla, también solicitó la necesidad de poner en marcha otro bloque de medidas para fomentar el empleo, entre ellas, “convocar y resolver una nueva convocatoria de subvenciones de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, en un plazo no superior a tres meses", así como adoptar las "medidas oportunas" para establecer una forma y secuencia de pago de la subvención que no genere lesividad para las corporaciones locales.Por último, la FAMP instó al presidente de la Junta a "articular urgentemente" un plan de empleo para el turismo de naturaleza, ya que para ello es necesario reforzar el personal en los municipios turísticos de interior para hacer frente al trabajo en albergues, cámpines, piscinas públicas y municipales. "Este plan debería equipararse al Plan de Playas, que tiene un presupuesto de 23,8 millones de euros para la contratación de 3.000 auxiliares de control en los municipios del litoral", concluyó.