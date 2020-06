Clientes del comercio local y mayores podrán disfrutar gratis de la piscina municipal hasta el día 1 de julio

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Una novedosa iniciativa del Ayuntamiento de Montilla permitirá a los clientes del comercio local y a los mayores de la localidad disfrutar de manera gratuita de la piscina municipal entre el 26 de junio y el 1 de julio. Así lo han anunciado esta tarde los responsables de las áreas de Deportes, Asuntos Sociales y Comercio, quienes han confirmado que, finalmente, el recinto del Polideportivo no abrirá sus puertas hasta el viernes 26 de junio.“Nuestro objetivo era abrir el lunes 22 y, de hecho, las instalaciones están listas. Sin embargo, hemos decidido posponer la apertura para el viernes siguiente y así evitar riesgos con respecto a la normativa, ya que la semana que viene esta competencia pasará a manos de la Junta de Andalucía”, ha explicado el concejal de Deportes, Miguel Sánchez.De este modo, la piscina abrirá sus puertas con, si bien el concejal de Deportes ha hecho hincapié en que esta demora no reducirá los días de disfrute de las instalaciones, ya que la piscina permanecerá abierta cuatro días más, hasta el 5 de septiembre.Por su parte, la teniente de alcalde de Bienestar Social, Lola Casado, ha asegurado que la decisión del equipo de gobierno de facilitar el acceso gratuito al recinto de piscinas al aire libre a las personas mayores supone un "reconocimiento a uno de los colectivos más dinámicos y participativos" del municipio.“Desde este equipo de gobierno siempre hemos mostrado una gran empatía con este colectivo, por ello, el primer día de piscina será de uso exclusivo para los mayores de 60 años, es decir, para personas nacidas en 1960 o antes", ha añadido Lola Casado, quien ha asegurado que "esta es nuestra manera de celebrar el Día del Mayor en Montilla ya que este año no se podrá celebrar como veníamos haciendo en la Feria de El Santo".Según la teniente de alcalde de Bienestar Social, "es nuestro homenaje a este colectivo tan afectado por el covid-19, con el que pretendemos animarles a que disfruten de las instalaciones". De este modo, las entradas par acceder gratuitamente a la piscina municipal el próximo 26 de junio se entregarán en la taquilla del Polideportivo a partir de las 13.00 de la tarde. Las personas interesadas deben mostrar su DNI y podrán entrar hasta completar el aforo permitido por las autoridades competentes.Por último, el Área de Comercio del Ayuntamiento se une también a esta iniciativa y ha facilitado a los comerciantes montillanos 2.500 entradas dobles para que puedan repartirlas gratuitamente entre sus clientes, quienes podrán acceder a las instalaciones, sin coste alguno, entre el 27 de junio y el 1 de julio.Esta acción forma parte delque se activó hace unos días y con el que el equipo de gobierno pretende impulsar el comercio montillano. Además de las entradas a la piscina, los comercios adheridos a esta iniciativa podrán recoger desde mañana en las dependencias del Área de Comercio –con acceso desde la calle Palomar– las normas básicas de higiene y seguridad en los establecimientos, así como un vinilo que los identificará como comercio adherido a esta acción.El teniente de alcalde de Desarrollo Local, Manuel Carmona, ha anunciado que el Ayuntamiento de Montilla va a lanzar también unos "bonos de ayuda al comercio local por un valor de 25.000 euros, que se pondrán en circulación a partir de la semana que viene con una compra mínima de 15 euros". Los comercios interesados en sumarse alpueden hacerlo