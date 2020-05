Residencias de mayores piden a la Junta que se autorice la "ocupación inmediata" de todas las plazas vacantes

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Las residencias de mayores no lucrativas han vuelto a levantar la voz contra la "pasividad" que, a su juicio, muestra la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía que, a día de hoy, todavía no ha autorizado la ocupación de las plazas vacantes que existen en muchos de estos centros. Así lo ha denunciado Rafael Luque Muñoz, ecónomo general de Lares, una asociación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario a la que pertenecen 17 asociaciones autonómicas y que aglutina 1.050 centros y servicios en toda España"Hay personas mayores, dependientes y grandes dependientes en Andalucía, que están recibiendo cuidados en su entorno domiciliario cuando, en muchos casos, sabemos que no son los más adecuados no solo por cuestiones de salud sino, también, por la propia situación familiar, económica o social a la que deben hacer frente", explica Rafael Luque, quien reconoce la "buena sintonía" que mantienen con la Consejería de Salud y Familias pero que, sin embargo, se pregunta por qué la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sigue sin cubrir las plazas de vacantes de las residencias de mayores no lucrativas, veinte días después de haberlo autorizado."La realidad es que existen cientos de plazas vacías, mientras tenemos a personas mayores confinadas en sus casas desde mediados de marzo que están esperando una plaza concertada por la Junta de Andalucía, algo a lo que se comprometieron a partir del 27 de abril", explica el ecónomo general de Lares, que dirige también la Residencia Cristo de los Remedios de La Rambla.Según Luque, la Administración autonómica dejó de financiar las plazas que no se podían ocupar el pasado 27 de abril y "no sin trabajo reconoció que deberían financiarse para poder ayudar a los centros". Sin embargo, denuncia que estas plazas "vuelven ahora a dejar de financiarse y no porque no se puedan cubrir por derecho sino que, simplemente, desconocemos los motivos, ya que han pasado veinte días y seguimos sin tener noticia alguna".Rafael Luque, que es miembro del Consejo Andaluz de Personas Mayores –en calidad de representante de las entidades no lucrativas–, ha pedido en nombre de los centros solidarios que "por el bien de los mayores que están en sus casas y en las de sus familiares, se puedan ocupar las plazas vacías que existen" y, además, que "se analicen las nuevas consecuencias sociales y económicas que se derivan de este retraso"."Llevamos veinte años proponiéndole a la Junta de Andalucía un sistema sociosanitario mixto que contemple la realidad del modelo residencial y de los propios hospitales sin renunciar nunca a nuestro carisma de ser hogares", explica Rafael Luque, quien aclara que "en una situación normal, el 40 por ciento de las plazas hospitalarias están ocupadas por personas mayores con enfermedades crónicas y los hospitales deberían destinarse a pacientes que sufran enfermedades agudas". En ese sentido, el representante de Lares afirma que "tiene todo el sentido crear ese sistema sociosanitario que, hasta ahora, no se ha considerado válido por los costes que supone".