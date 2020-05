Proponen al Consejo Escolar de Andalucía un programa de refuerzo para todo el curso y para todo el alumnado

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (CODAPA) ha trasladado un completo informe al Consejo Escolar de Andalucía (CEA) con distintas propuestas de cara a la apertura de los centros en septiembre, entre las que destaca que el plan de refuerzo educativo que se impulse el próximo año se extienda a todo el curso y que, además, se dote de medios materiales y humanos suficientes y se dirija a todo el alumnado que lo requiera, con especial incidencia en la atención a la diversidad.El colectivo de madres y padres, el de mayor representación de Andalucía, aboga por reducir la ratio por clase y aumentar la contratación de personal, no solo docente, también de orientación, limpieza y sanitario, ya que la pandemia “ha avalado la necesidad de crear los puestos de enfermería escolar y educación social”.En su informe, la Confederación Andaluza de AMPA insta a dotar los centros del material higiénico necesario -mascarillas, geles hidroalcohólicos, jabón, papel higiénico y toallas de un solo uso o secamanos- y preparar una “dotación presupuestaria extra”, de modo que las medidas extraordinarias necesarias para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa “no dependan del ya ajustado presupuesto” de cada centro.El movimiento plantea, en el caso de que no todo el alumnado pueda asistir a clase a la vez, la introducción de nuevos horarios y calendarios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de cada zona, entre estos la posibilidad de flexibilizar la entrada y salida para evitar que todos los escolares coincidan a la misma hora, recreos con horarios diferenciados y más autobuses para el transporte escolar.Teniendo en cuenta los desfases curriculares de aquellas enseñanzas no impartidas a lo largo del tercer trimestre, la CODAPA insta a impulsar cambios metodológicos que hagan realidad la competencia digital y una modificación curricular con una reducción de contenidos para fortalecer los aprendizajes competenciales, es decir, aquellos realmente importantes en la vida del alumnado. El colectivo reivindica, paralelamente, formación digital para docentes, alumnado y familias, sin olvidar el apartado emocional.Para las AMPA andaluzas es preciso ir restando peso al libro de texto, que creen necesario sustituir por tabletas. “Es urgente que para el próximo curso el cheque libro sirva para introducir herramientas tecnológicas para el aprendizaje online con materiales digitales” que garanticen el acceso en igualdad de todo el alumnado, propone la Confederación, partidaria de esta medida porque, además, solventaría “el problema de salud que supone el peso de las mochilas”.Según el colectivo resulta prioritario, por otro lado, atender y favorecer la conciliación de las familias articulando todas las medidas necesarias con las distintas administraciones, recalca la CODAPA, consciente de que no solo los centros y la administración educativa han de ser los que soporten este apartado.“Es fundamental marcar desde la administración las mismas directrices para todos los centros sostenidos con fondos públicos. Descargar a los docentes de trabajos burocráticos y consolidar el papel de las familias dentro del sistema educativo con voz y voto”, refiere por último la presidenta de la CODAPA, Leticia Vázquez, quien subraya la importancia de “mantener las condiciones psicológicas, sociales e higiénico sanitarias necesarias para garantizar la salud y bienestar de la comunidad educativa” el próximo curso.