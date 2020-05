El Ayuntamiento reabrirá al público el próximo lunes la pista de atletismo y el Centro Municipal de Raqueta

Piscinas municipales

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / I. TÉLLEZ

Buenas noticias para los amantes del deporte en Montilla. El Servicio Municipal de Deportes ha acordado la reapertura "gradual" las instalaciones deportivas de la localidad a partir del próximo lunes. En concreto, desde el 1 de junio volverán a abrir al público tanto la pista de atletismo y la pista de tenis situada junto al Estadio Municipal de Fútbol como el Centro Municipal de Raqueta ubicado junto al parque periurbano del polígono industrial Llanos de Jarata., el concejal de Deportes, Miguel Sánchez, ha venido manteniendo en las últimas semanas reuniones informativas con los distintos clubes y colectivos que hacen uso de las instalaciones y equipamientos deportivos de la localidad con el objetivo de "poner en común" sus necesidades y "conocer de primera mano" la situación en la que se encuentran sus socios y deportistas.De acuerdo con toda la normativa sanitaria que regula la "transición hacia una nueva normalidad", el Ayuntamiento de Montilla ha acordado reabrir la pista de atletismo aunque, solamente, en horario de 7.00 de la mañana a 12.00 del mediodía y con un aforo limitado a 30 personas. Además, el SMD ha anunciado que no se permitirán espectadores ni acompañantes en este horario y tampoco se podrá acceder ni hacer uso de las zonas de césped o de otros espacios comunes.Con respecto a la pista de tenis situada junto al Estadio Municipal de Fútbol, el Ayuntamiento ha decretado su apertura de lunes a viernes, en horario de 9.00 de la mañana a 12.00 del mediodía, siendo obligatorio hacer previamente la reserva de uso de las instalaciones a través de la página web municipal.El acceso a la pista se realizará "por franjas de una hora" y está limitado a dos únicos deportistas. Tampoco se permitirán espectadores o acompañantes. "En esa franja de uso, el deportista sólo podrá permanecer en la instalación 75 minutos. Los restantes 15 minutos se utilizarán para la limpieza y desinfección de la pista, siguiendo las indicaciones recogidas en la normativa en vigor", detallan desde el SMD.Por último, el Centro Municipal de Raqueta, ubicado en el polígono industrial Llanos de Jarata abrirá sus puertas de martes a viernes, en horario de 18.00 de la tarde a 23.00 de la noche, con unas limitaciones de aforo y de tiempo de uso similares a las establecidas para la pista de tenis del Polideportivo. No obstante, en este caso, los interesados deberán abonar la tasa establecida en las ordenanzas municipales."El acceso a la pista de atletismo será libre y gratuito, siempre que se permita por aforo de la instalación", han recalcado desde el SMD, para añadir que "dentro de las instalaciones se tendrán que respetar de forma obligatoria las recomendaciones y normativa de prevención con respecto al Covid-19".En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla pondrá a disposición de los usuarios los "mecanismos de control e higiene necesarios para el acceso seguro a la instalación", como gel hidroalcohólico y alfombra desinfectante –que no se ha habilitado en la pista de atletismo–.Los usuarios de la instalación tendrán que llevar obligatoriamente guantes y mascarillas, excepto en la pista de atletismo, y respetar en todo momento la distancia social de 2 metros –que en la pista de atletismo se eleva a diez–. Además, los vestuarios y las fuentes del recinto permanecerán cerradas, por lo que se aconseja que cada usuario porte su propia botella de agua."Los aseos únicamente se podrán utilizan solicitando las llaves al personal de las instalaciones y se realizará una limpieza tras cada uso", indicaron desde el SMD, que precisaron que las pistas se someterán también a una "desinfección profunda" antes del inicio de cada uso y a la finalización del horario de apertura.En el caso de las piscinas municipales, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto su reapertura para el próximo lunes 22 de junio, "siempre que la evolución de la pandemia lo permita". En declaraciones a este periódico, el concejal de Deportes confirmó que las instalaciones abrirán sus puertas con una limitación de aforo del 50 por ciento y bajo unas "estrictas medidas de seguridad e higiene".Para preparar su reapertura, el Pleno de la Corporación aprobó en su última sesión una modificación de las ordenanzas fiscales que suprime los tradicionales bonos mensuales y de temporada para acceder a las instalaciones, de manera que las personas interesadas deberán adquirir una entrada en taquilla, siempre que no se haya alcanzado el límite de aforo. El Consistorio pretende con esta medida propiciar una mayor "rotación de usuarios".